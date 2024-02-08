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Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Сегодня 17:28
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Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.

Новости Днепра про Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действий

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно делать чтобы списать долг и избежать отключения.

Где узнать о задолженности

Узнать о долге можно в приложении банка, если с его помощью вы оплачиваете коммунальные услуги. Также сумму назовут В ЖЕКе либо же можно обратиться напрямую к поставщику услуг. Сделать это можно по телефону горячей линии или лично прийти на прием в потребительское отделение. Имейте ввиду, задолженность по телефону назовут только в том случае, если вы являетесь собственником квартиры или на ваше имя открыт личный счет.

Как быстро должникам отключат свет

Отключать свет будут только после официального предупреждения о проведении процедуры. Перед тем, как бригада приедет по адресу должника он должен получить официальное извещение от поставщика. Затем у него будет 30 дней для погашения долга. Если он этого не сделает – свет отключат.

Помимо снятия моратория на отключения электричества для бытовых потребителей также возобновлено начисление пени за просрочку платежей и взыскание долгов через суд.

Как списать долг

Процедура списания долга за свет доступна не всем должникам, а только тем, кто не платил за электроэнергию последние три года. Также право на услугу имеют те, кто купил квартиру с существующими коммунальными долгами и лица, в судебном порядке признанные банкротами.

Помимо этих условий есть еще одно не менее важное – для списания долга потребителя на него должен подать в суд поставщик. Долг списывают только через судебное решение и самому должнику инициировать иск не получится. В ответ на иск потребитель-должник должен подать заявление о применении сроков исковой давности. Сделать это необходимо в течение 10 дней после того, как на должника в суд подал поставщик.

 Если же ответчик пропустил не только эти 10 дней, но и решение суда было вынесено без его присутствия, то у него еще есть 30 дней для его обжалования. И после этого подать заявление о применении исковой давности.

Как реструктуризировать долг

Реструктуризация долга означает, что потребитель будет погашать задолженность, но по особому графику, составленному поставщиком. Процедура помогает избежать отключения электроэнергии и судебных претензий.

Для реструктуризации необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей и написать заявление. К нему прибавить копии паспорта, ИНН-кода, справку о доходах и составе семьи, документы, подтверждающие неплатежеспособность и уплатить сумму первого взноса. Далее потребитель вместе с поставщиком согласовывают график погашения задолженности. При этом сумма долга равномерно распределяется на ежемесячные платежи.

Также сумма зависит от платежеспособности потребителя. Главное условие – он должен выплатить долг за 12 месяцев.

Выплата долга в рамках реструктуризации не освобождает от оплаты текущего платежа.

При нарушении договора поставщик может его расторгнуть и подать на потребителя в суд.

 

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Новости Днепра про Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действийУкраїнська Новости Днепра про Как жителям Днепра проверить долг за свет, списать его и избежать отключения: алгоритм действийРусский

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