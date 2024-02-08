Интересные факты про Солнечный в Днепре: микрорайон Лазурный, первые городские 16-ти этажки и фасады-реклама

Журналисты dnepr.info собрали подборку интересных фактов о жилмассиве Солнечный в Днепре.
Первые жители на жилмассиве Солнечный получили тут квартиры в 1973 году. До этого на месте многоэтажек было поле и небольшой поселок с одноэтажными зданиями.
Тут же были впервые в городе возведены четыре 16-ти этажных дома. Их фасады сделали желтыми. Таким образом дома эффектно выделялись на фоне всего левого берега и на фоне своих панельных 9-ти этажных «собратьев». Предполагалось, что высоток будет в два раза больше, но еще четыре дома так и не были построены.
Дома строили очень быстро. Когда строители переходили к укладке нового этажа на уже построенном сразу прокладывали коммуникации. Стройка шла в три смены, без выходных.
Также на Солнечном был построен детский городок «Звездный». Среди обычных качелей тут были очень высокие и широкие горки для детей, стоял космический катер, где показывали мультики.
Фасад 16-ти этажных домов с начала сдачи в эксплуатацию постоянно является «рекламной» площадью. Сначала на каждом доме были светящиеся даже ночью буквы «КПСС», потом лампочки перегорели. А в конце 1990-х годов на крыше каждого дома появились другие буквы, рекламирующие другую политическую партию, они также подсвечивались по ночам. Сейчас стену домов украшают муралы.
Изначальное микрорайон хотели назвать «Лазурный», но потом передумали. Название «Солнечный» выбрали потому что территорию, где шла стройка постоянно освещали солнечные лучи и было очень жарко.
На месте, где сегодня стоит ТЦ «Вавилон» хотели построить гостиницу. Здание должно был быть высотным.
Неподалеку моста на жилмассиве есть дикий пляж. На нем до сих пор можно увидеть элементы благоустройства – лавочки, детские качели. Но он всегда был популярен среди жителей массива. Раньше пляж был значительно больше в размерах, но со временем часть его заросла деревьями и в начале 2000-х на его месте обустроили набережную и смотровую площадку.
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