Сколько стоит докупить год стажа и сколько заплатят за год сверхстажа в Украине: суммы

Сколько теперь составляет размер минимального страхового взноса – узнали журналисты dnepr.info.
Страховой взнос – это те самые 22% от заработной платы которую работодатель отчисляет в Пенсионный фонд за каждого официально трудоустроенного сотрудника. Минимальная зарплата с 1 января этого года в нашей стране составляет 7,1 тыс грн, а 22% от этой зарплаты составляет 1562 грн. Стоимость месяца страхового стажа выросла не только для работодателей, но и для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет стажа для выхода на пенсию.
Напомним, докупить себе стаж могут как работающие и застрахованные лица так и те, кто нигде не работает. Периодичность и размер уплаты таких взносов человек определяет самостоятельно.
В связи с ростом минимальной зарплаты также изменился минимальный размер пенсии по возрасту. В свою очередь от размера минимальной пенсии зависит сумма доплаты, которую получает человек, имеющий сверхурочный стаж, то есть проработавший более необходимых 30 лет, если это женщина, и 35 лет, если это мужчина. Размер доплаты не может превышать 1% от минимального размера пенсии по возрасту. В 2024 году она составляет 2361 грн, следовательно, размер доплаты составляет 23,6 грн за каждый год сверхурочного стажа. Тем, у кого основная сумма пенсии ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (на 2024 год это 2361 грн) доплата будет меньше.
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