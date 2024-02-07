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Сколько стоит докупить год стажа и сколько заплатят за год сверхстажа в Украине: суммы

Сегодня 17:19
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С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата. Размер минимального страхового взноса, который работодатель платит за сотрудника в Пенсионный фонд также изменился. Также изменилась стоимость одного года стажа для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет для выхода на пенсию.

Новости Днепра про Сколько стоит докупить год стажа и сколько заплатят за год сверхстажа в Украине: суммы

Сколько теперь составляет размер минимального страхового взноса – узнали журналисты dnepr.info.

Сколько стоит страховой стаж

Страховой взнос – это те самые 22% от заработной платы которую работодатель отчисляет в Пенсионный фонд за каждого официально трудоустроенного сотрудника. Минимальная зарплата с 1 января этого года в нашей стране составляет 7,1 тыс грн, а 22% от этой зарплаты составляет 1562 грн. Стоимость месяца страхового стажа выросла не только для работодателей, но и для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет стажа для выхода на пенсию. 

Напомним, докупить себе стаж могут как работающие и застрахованные лица так и те, кто нигде не работает. Периодичность и размер уплаты таких взносов человек определяет самостоятельно.

Сколько платят за год сверхстажа

В связи с ростом минимальной зарплаты также изменился минимальный размер пенсии по возрасту. В свою очередь от размера минимальной пенсии зависит сумма доплаты, которую получает человек, имеющий сверхурочный стаж, то есть проработавший более необходимых 30 лет, если это женщина, и 35 лет, если это мужчина. Размер доплаты не может превышать 1% от минимального размера пенсии по возрасту. В 2024 году она составляет 2361 грн, следовательно, размер доплаты составляет 23,6 грн за каждый год сверхурочного стажа. Тем, у кого основная сумма пенсии ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (на 2024 год это 2361 грн) доплата будет меньше.

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