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Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

Сегодня 17:53
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Система Helsi – это онлайн платформа и приложение для мобильного, с помощью которого можно не только записаться к врачу, но и проконсультироваться с необходимым специалистом, не выходя из дома.

Новости Днепра про Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

Журналисты dnepr.info решили напомнить, как записать к врачу с помощью платформы и какие услуги можно получить.

Как авторизоваться на сайте Helsi

Прежде всего, необходимо открыть сайт helsi.me или сказать приложение и выбрать необходимый город

Авторизация в системе происходит по номеру телефона. Но даже если у пациента нет декларации с семейным врачом он все равно может войти в личный кабинет на сайте или в приложении.

Чтобы авторизоваться нужно нажать в правом верхнем углу кнопку меню сайта (она обозначена тремя вертикальными полосками» и в далее выбрать параметр «войти в кабинет». После этого пользователю необходимо ввести свой номер телефона.

Как создать личный кабинет в Helsi

Через несколько секунд на номер придет смс-код, который нужно будет ввести  4-х значный код.

Новости Днепра про Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

После этого пациент попадает на страничку, где должен ввести свое имя, фамилию, дату рождения, указать контактные данные, электронную почту и пароль – это необходимо для создания логина на платформе.

Новости Днепра про Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

Как зарегистрировать ребенка в Helsi

Ребенка на платформе может зарегистрировать только взрослый человек, родитель, уже после того, как сам заполнит все необходимые данные для полноценного функционирования личного кабинета пользователя.

Новости Днепра про Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

Как записаться к врачу в Helsi

Чтобы записаться к врачу после регистрации необходимо ввести специализацию врача, выбрать район, в котором удобно будет пойти на прием, затем специалиста и затем нажать «записаться на прием».

Можно самостоятельно выбрать день и время посещения врача.

Как проконсультироваться с врачом в Helsi

Проконсультироваться с врачом с помощью платформы Helsi можно не выходя из дома. Для этого, после регистрации необходимо выбрать сервис «срочные онлайн-консультации» и выбрать необходимого специалиста. После – создать заявку и в течение нескольких минут консультация будет проведена.

Пообщаться с медиком можно в устной или письменной форме – в чате, в формате видео звонка или аудио звонка. По результатам общение пациент может получить рецепт или направление к оффлайн-врачу. Но это платная консультация, 15 минут общения обойдется в 200 грн.

 

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