Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

Система Helsi – это онлайн платформа и приложение для мобильного, с помощью которого можно не только записаться к врачу, но и проконсультироваться с необходимым специалистом, не выходя из дома.

Журналисты dnepr.info решили напомнить, как записать к врачу с помощью платформы и какие услуги можно получить.

Как авторизоваться на сайте Helsi

Прежде всего, необходимо открыть сайт helsi.me или сказать приложение и выбрать необходимый город

Авторизация в системе происходит по номеру телефона. Но даже если у пациента нет декларации с семейным врачом он все равно может войти в личный кабинет на сайте или в приложении.

Чтобы авторизоваться нужно нажать в правом верхнем углу кнопку меню сайта (она обозначена тремя вертикальными полосками» и в далее выбрать параметр «войти в кабинет». После этого пользователю необходимо ввести свой номер телефона.

Как создать личный кабинет в Helsi

Через несколько секунд на номер придет смс-код, который нужно будет ввести 4-х значный код.

После этого пациент попадает на страничку, где должен ввести свое имя, фамилию, дату рождения, указать контактные данные, электронную почту и пароль – это необходимо для создания логина на платформе.

Как зарегистрировать ребенка в Helsi

Ребенка на платформе может зарегистрировать только взрослый человек, родитель, уже после того, как сам заполнит все необходимые данные для полноценного функционирования личного кабинета пользователя.

Как записаться к врачу в Helsi

Чтобы записаться к врачу после регистрации необходимо ввести специализацию врача, выбрать район, в котором удобно будет пойти на прием, затем специалиста и затем нажать «записаться на прием».

Можно самостоятельно выбрать день и время посещения врача.

Как проконсультироваться с врачом в Helsi

Проконсультироваться с врачом с помощью платформы Helsi можно не выходя из дома. Для этого, после регистрации необходимо выбрать сервис «срочные онлайн-консультации» и выбрать необходимого специалиста. После – создать заявку и в течение нескольких минут консультация будет проведена.

Пообщаться с медиком можно в устной или письменной форме – в чате, в формате видео звонка или аудио звонка. По результатам общение пациент может получить рецепт или направление к оффлайн-врачу. Но это платная консультация, 15 минут общения обойдется в 200 грн.

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