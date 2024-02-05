Как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция

Журналисты dnepr.info решили напомнить, как записать к врачу с помощью платформы и какие услуги можно получить.
Прежде всего, необходимо открыть сайт helsi.me или сказать приложение и выбрать необходимый город
Авторизация в системе происходит по номеру телефона. Но даже если у пациента нет декларации с семейным врачом он все равно может войти в личный кабинет на сайте или в приложении.
Чтобы авторизоваться нужно нажать в правом верхнем углу кнопку меню сайта (она обозначена тремя вертикальными полосками» и в далее выбрать параметр «войти в кабинет». После этого пользователю необходимо ввести свой номер телефона.
Через несколько секунд на номер придет смс-код, который нужно будет ввести 4-х значный код.
После этого пациент попадает на страничку, где должен ввести свое имя, фамилию, дату рождения, указать контактные данные, электронную почту и пароль – это необходимо для создания логина на платформе.
Ребенка на платформе может зарегистрировать только взрослый человек, родитель, уже после того, как сам заполнит все необходимые данные для полноценного функционирования личного кабинета пользователя.
Чтобы записаться к врачу после регистрации необходимо ввести специализацию врача, выбрать район, в котором удобно будет пойти на прием, затем специалиста и затем нажать «записаться на прием».
Можно самостоятельно выбрать день и время посещения врача.
Проконсультироваться с врачом с помощью платформы Helsi можно не выходя из дома. Для этого, после регистрации необходимо выбрать сервис «срочные онлайн-консультации» и выбрать необходимого специалиста. После – создать заявку и в течение нескольких минут консультация будет проведена.
Пообщаться с медиком можно в устной или письменной форме – в чате, в формате видео звонка или аудио звонка. По результатам общение пациент может получить рецепт или направление к оффлайн-врачу. Но это платная консультация, 15 минут общения обойдется в 200 грн.
Читайте также:
Автор:
В Днепре разгорелся скандал со спецназовцами, которые не хотят переводиться…
В Днепре сообщили о новой стоимости абонплаты за воду.
После обеда в Днепре резко испортилась погода.
После солнечного утра в Днепре резко испортилась погода.
В Днепре разгорелся скандал со спецназовцами, которые не хотят переводиться в штурмовую бригаду "Лют".
В Днепре сообщили о новой стоимости абонплаты за воду.
После обеда в Днепре резко испортилась погода.
После солнечного утра в Днепре резко испортилась погода.
В Кривом Роге произошла трагедия – 14-летний парень умер после визита к стоматологу.
Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1 тыс грн. Но цена может варьироваться в зависимости от месторасположения многоэтажного дома, его этажности, того на каком именно этаже находится квартира и в каком районе стоит дом.
К счастью, никто не пострадал.
В сети показали как полвека назад строили 16-этажки на ж/м Солнечный в Днепре.
В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу.
Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в больницу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!