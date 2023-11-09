Як мешканці Дніпра можуть придбати страховий стаж для майбутньої пенсії: скільки коштує місяць

Журналісти dnepr.info дізналися, як це зробити і скільки це коштує.
Якщо раніше для придбання страхового стажу потрібно було йти до Пенсійного фонду, то цього року купити собі кілька «трудових» років можна не виходячи з дому, без укладання паперового договору. Потрібно просто регулярно робити добровільні внески – так офіційно називається купівля страхового стажу. Зробити внесок можна як за себе, так і за іншу людину. Робити їх можуть як люди, що працюють, так і не працючі громадяни.
Перед тим, як зробити добровільний внесок, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Зробити це можна на порталі фонду. Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису, Gov.ID або «Дія. Підпис». Нею також підписується договір.
«Покупець» страхового стажу сам визначає розмір добровільних внесків та періодичність, з якою він їх робитиме. Але є умова – сума має бути не меншою від мінімального страхового внеску, встановленого в Україні – сьогодні це 1474 грн.
Сума зараховується за місяць, у якому кошти зайшли на рахунок ПФУ.
Як зазначили у Пенсійному фонді, кожні 100 грн внеску збільшують місячну зарплату для нарахування пенсії майже на 455 грн. Розмір місячної зарплати впливає на розрахунок пенсії в майбутньому.
Побачити, що сплата внеску пройшла вдало можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ.
Щоб дізнатися, наскільки страхові внески збільшили суму майбутньої пенсії, потрібно в особистому кабінеті подати запит на формування довідки ОК-5. На її останній сторінці, у розділі «Звітний рік: 2023», людина може побачити свою заробітну плату для пенсії, яка розраховується з добровільно сплаченого внеску та кількість днів придбаного страхового стажу.
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