Як мешканці Дніпра можуть придбати страховий стаж для майбутньої пенсії: скільки коштує місяць

Щоб отримувати пенсію та піти на заслужений відпочинок у 60 років, мешканцю Дніпра у 2023 році потрібно мати не менше 30 років трудового стажу. Тим, у кого страховий стаж від 20 до 30 років, потрібно пропрацювати до 63 років, а тим, у кого стаж від 15 до 20 років – доведеться працювати до 65 років. До 2028 року в Україні щороку буде підвищуватись необхідний для отримання виплат страховий стаж. Якщо мешканцю Дніпра вже виповнилося 65 років, але він має менше 15 років стажу, то йому виплачуватимуть соціальну допомогу. Але страховий стаж можна докупити і таким чином забезпечити собі отримання пенсії, а не соцдопомоги.

Журналісти dnepr.info дізналися, як це зробити і скільки це коштує.

Якщо раніше для придбання страхового стажу потрібно було йти до Пенсійного фонду, то цього року купити собі кілька «трудових» років можна не виходячи з дому, без укладання паперового договору. Потрібно просто регулярно робити добровільні внески – так офіційно називається купівля страхового стажу. Зробити внесок можна як за себе, так і за іншу людину. Робити їх можуть як люди, що працюють, так і не працючі громадяни.

Як зробити внесок

Перед тим, як зробити добровільний внесок, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Зробити це можна на порталі фонду. Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису, Gov.ID або «Дія. Підпис». Нею також підписується договір.

Вимога до розміру внесків

«Покупець» страхового стажу сам визначає розмір добровільних внесків та періодичність, з якою він їх робитиме. Але є умова – сума має бути не меншою від мінімального страхового внеску, встановленого в Україні – сьогодні це 1474 грн.

Сума зараховується за місяць, у якому кошти зайшли на рахунок ПФУ.

Як зазначили у Пенсійному фонді, кожні 100 грн внеску збільшують місячну зарплату для нарахування пенсії майже на 455 грн. Розмір місячної зарплати впливає на розрахунок пенсії в майбутньому.

Побачити, що сплата внеску пройшла вдало можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Як дізнатися розмір пенсії

Щоб дізнатися, наскільки страхові внески збільшили суму майбутньої пенсії, потрібно в особистому кабінеті подати запит на формування довідки ОК-5. На її останній сторінці, у розділі «Звітний рік: 2023», людина може побачити свою заробітну плату для пенсії, яка розраховується з добровільно сплаченого внеску та кількість днів придбаного страхового стажу.

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