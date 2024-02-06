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  • Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Сегодня 15:29
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В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные более века назад были отреставрированы и там проводятся службы. Но также в Днепре есть ряд молельных домов, где ничего не проводятся, а залы и классы превращены в комнаты в квартирах.

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Журналисты dnepr.infо побывали на улице Шнеерсона, где находится старинная синагога, превращенная в жилой дом.

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Во второй половине XIX века в Екатеринославе неподалеку от места, где сегодня проходит проспект Поля была Безуловская слобода. Населяли ее преимущественно торговцы с Сенного базара, который находился рядом. В 1880-х годах в слободе было возведено небольшое здание, объединившее в себе молитвенную школу и молитвенный дом. Он назывался «Безуловская синагога».

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Чуть позже, в 1898 году был утвержден проект нового здания, а в 1900 году старое здание было снесено, а на его месте было возведено новое двухэтажное здание – синагога «Гар га-Негев», что означает «Гора Негев». В том же году улица, на которой находилась синагога стала называться Безуловской. По некоторым сведениям, до этого своего названия она не имела. Большинству жителей Днепра эта улица известна как улица Минина, в рамках декоммунизации она была переименована в улицу Менахем-Мендл Шнеерсона.

Синагога была закрыта в 1934 году. Позже ее превратили в обычный жилой дом.

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Сегодня бывшая синагога выглядит не лучшим образом. Краска с фасада стерлась, кое-где видны его разрушения. Когда-то один из жильцов верхнего этажа пристроил себе балкон, но тот развалился, его не демонтировали.

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

Другие жильцы сделали себе отдельные входы и утеплили квартиру. Для удобства была заложено несколько окон на втором этаже и пристроена веранда с большой лестницей.

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

О том, что здесь когда-то была синагога напоминает памятная табличка.

Новости Днепра про Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО) 

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