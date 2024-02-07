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  • Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Сегодня 13:10
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Среди любителей сериалов все большей популярностью пользуются корейские сериалы: детективные, драматические и любовные. Неотъемлемой частью таких сериалов являются сцены, где герои едят лапшу рамен – одно из самых популярных азиатских блюд.

Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест, где в Днепре можно попробовать корейскую кухню и лапшу рамен в различных вариациях.

Корейский рамен – блюдо, состоящее из пшеничной лапши и овощей с добавлением острых специй. Чаще всего используется лапша быстрого приготовления, он готовится на остром бульоне и подается с острыми начинками.

Miao.Ramen – тут можно попробовать лапшу в коробочках. На каждой из них есть инструкция и состав блюда.  Тут можно попробовать веганский рамер, лапшу с курицей, овощами, в супе. Заведение работает больше на доставку. В самом ресторане мест не много. В теплое время работает небольшая летняя терраса. При заказе от 500 грн блюда привезут бесплатно, но в целом доставка стоит от 50 до 300 грн в зависимости от месторасположения заказчика. Само заведение находится на улице Баррикадная, 7.

Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Ресторан BlackShep находится на улице Сечевых Стрельцов, 1А. Помимо рамен тут можно съесть овощи, жаренные во фритюре, салаты с морепродуктами, бобовыми и грибами, супы с гречневой и рисовой лапшой и на десерт – бананы в карамели.

Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Ресторан азиатской кухни KOI находится на улице Магдебургского права,2. Кроме рамена в разных вариациях — на трех бульонах, с кокосовым молоком, грибами, сладкой кукурузой  и другими необычными сочетаниями тут можно попробовать суши, нигири и английский завтрак.

Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Заведение Seoul Station подают традиционную корейскую лапшу в различных вариациях. А еще тут можно попробовать и другие национальные блюда этой страны, такие как самгак и пибимпап, а также паровые булочки с креветками в панировке. Кофейня-ресторан находится на улице Староказацкой, 17.

Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Ресторан «Мяо» находится на улице Шевченко, 59. Тут можно не только заказать рамен с готовыми «начинками», но и самому выступить в роли «конструктора» своего блюда. Также в ресторане можно попробовать рисовую лапшу, удон, булочки бао и другие блюда азиатской кухни.

Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

 

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Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухнейУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухнейРусский

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