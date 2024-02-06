Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекций

В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекций

Сегодня 17:29
просмотров

Экстренная вакцинация бывает необходима как детям, так и взрослым. Она поможет защититься от возможных инфекций, но делают ее только по рекомендации врача.

Новости Днепра про В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекций

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях требуется экстренная вакцинация.

Часть прививок мы получаем в детском возрасте – они дают иммунитет от различных заболеваний на всю жизнь. В ряде некоторых случаев может понадобиться ревакцинация через 10 лет – перечень необходимых взрослому прививок можно посмотреть тут. Также есть ряд случаев, когда необходима экстренная вакцинация.

Раны на теле

Прежде всего – при получении травмы с нарушением целостности кожи, обморожений, ожогов, ран. Тогда необходима вакцинации от столбняка. Делают прививку при условии, что после последней вакцинации от этого недуга прошло более 5 лет.

Укус животного

При укусе любого животного – дикого, уличного или домашнего необходима вакцинация от бешенства. Даже если царапины были незначительными или слюна животного просто попала на рану необходимо обратиться к врачу.

Обращаться к врачу необходимо даже если укусило домашнее животное при условии, что оно могло контактировать с другими животными, например, во время прогулки на улице или во дворе частного дома.

Корь, ветрянка и дифтерия

Экстренную вакцину от кори могут назначить детям и взрослым, если у них не было прививки от этого недуга ранее, но при этом они контактировали с больным и не заболели. Если ребенок не был вакцинирован от дифтерии, кори, гепатита А, В и ветрянки, то после контакта чада с больным на перечисленные недуги необходима консультация семейного врача.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекцийУкраїнська Новости Днепра про В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекцийРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители
Новости Днепра
Сегодня 18:13
В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители

С конца января в 20 школах Днепра работают офицеры безопасности.

В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн
Новости Днепра
Сегодня 17:48
В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн

Подполковник из Днепра растратил около 200 тысяч бюджетных средств.

На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:33
На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Коса на Победе – место, где любят гулять днепряне.

Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:29
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные…

Последние новости

В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители
В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители

С конца января в 20 школах Днепра работают офицеры безопасности.

Сегодня 18:13
4
просмотров
В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн
В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн

Подполковник из Днепра растратил около 200 тысяч бюджетных средств.

Сегодня 17:48
2
просмотров
Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»
Отрезал кухонным ножом пол ступни: на Днепропетровщине мужчина сам себя «прооперировал»

Житель Магдалиновской ТГ пытался самостоятельно ампутировать отмороженную ступню.

Сегодня 17:04
3
просмотров
Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету
Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 16:57
7
просмотров
На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)
На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Коса на Победе – место, где любят гулять днепряне.

Сегодня 16:33
5
просмотров
Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: детали
Военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием: детали

В Кривом Роге разоблачили военного, торговавшего трофейным оружием.

Сегодня 15:45
4
просмотров
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные более века назад были отреставрированы и там проводятся службы. Но также в Днепре есть ряд молельных домов, где ничего не проводятся, а залы и классы превращены в комнаты в квартирах.

Сегодня 15:29
4
просмотров
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции

Вчера, 5 февраля, в полицию обратилась 87-летняя бабушка.

Сегодня 14:56
4
просмотров
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.

Собака-поводырь вернулась к своему хозяину через два года.

Сегодня 14:49
2
просмотров
Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые
Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 14:14
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх