В каких случаях жителям Днепра нужна экстренная вакцинация: перечень инфекций

Экстренная вакцинация бывает необходима как детям, так и взрослым. Она поможет защититься от возможных инфекций, но делают ее только по рекомендации врача.

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях требуется экстренная вакцинация.

Часть прививок мы получаем в детском возрасте – они дают иммунитет от различных заболеваний на всю жизнь. В ряде некоторых случаев может понадобиться ревакцинация через 10 лет – перечень необходимых взрослому прививок можно посмотреть тут. Также есть ряд случаев, когда необходима экстренная вакцинация.

Раны на теле

Прежде всего – при получении травмы с нарушением целостности кожи, обморожений, ожогов, ран. Тогда необходима вакцинации от столбняка. Делают прививку при условии, что после последней вакцинации от этого недуга прошло более 5 лет.

Укус животного

При укусе любого животного – дикого, уличного или домашнего необходима вакцинация от бешенства. Даже если царапины были незначительными или слюна животного просто попала на рану необходимо обратиться к врачу.

Обращаться к врачу необходимо даже если укусило домашнее животное при условии, что оно могло контактировать с другими животными, например, во время прогулки на улице или во дворе частного дома.

Корь, ветрянка и дифтерия

Экстренную вакцину от кори могут назначить детям и взрослым, если у них не было прививки от этого недуга ранее, но при этом они контактировали с больным и не заболели. Если ребенок не был вакцинирован от дифтерии, кори, гепатита А, В и ветрянки, то после контакта чада с больным на перечисленные недуги необходима консультация семейного врача.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: