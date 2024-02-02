В супермаркетах Днепра продают полузеленую клубнику за 549 грн (ФОТО)

Зимой в магазинах Днепра чаще всего можно найти клубнику только в замороженном виде. Даже свежая клубника появляется на полках магазинов только в середине весны. Но в этом году многие супермаркеты уже продают эту ягоду, несмотря на то, что за окном февраль месяц.

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит клубника в магазине в Днепре.

Так, в одном из магазинов Днепра за килограмм клубники просят 549 грн.

Ягода выложенная в торговом зале довольно крупного размера, но несмотря на такую дороговизну продукта, внешне клубника выглядит полузеленой и не спелой, хотя на каждой ягодке есть хвостики.

Сайт супермаркета говорит о том, что клубника выращена в Украине.

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