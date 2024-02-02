В супермаркетах Днепра продают полузеленую клубнику за 549 грн (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит клубника в магазине в Днепре.
Так, в одном из магазинов Днепра за килограмм клубники просят 549 грн.
Ягода выложенная в торговом зале довольно крупного размера, но несмотря на такую дороговизну продукта, внешне клубника выглядит полузеленой и не спелой, хотя на каждой ягодке есть хвостики.
Сайт супермаркета говорит о том, что клубника выращена в Украине.
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