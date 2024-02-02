Удаленная работа в Днепре: сколько можно заработать и список вакансий

Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в офисе, на предприятии или заводе, но также и для удаленной работы. Такая работа обладает главным преимуществом для сотрудника – можно самостоятельно планировать свой день, не нужно стоять в пробках в общественном транспорте по дороге в офис или домой, но в тоже время нужно уметь планировать свой день и не отвлекаться на домашние дела на протяжении рабочего дня. С.идя дома в Днепре можно заработать от 3 до 30 тыс грн.

Журналисты Dnepr.info узнали, сколько на какую удаленную работу в Днепре требуются сотрудники и сколько можно заработать без посещения офиса.

От 3 до 15 тыс грн в месяц может заработать учитель математики в Днепре, если он будет работать удаленно, но полный рабочий день. Вакансию разместил учебный центр. Нужно будет объяснять материал школьникам с 5 по 11 классы. Один урок оценивается от 170 до 230 грн. От кандидата требуют умение работать с компьютером, любовь к детям, наличие высшего образования, необходимо будет разрабатывать уроки самостоятельно и делать их как можно более интересными для детей.

От 1 до 15 тыс грн может заработать продавец бытовой химии в Днепре. Работа удаленная, консультировать потенциальных покупателей нужно будет по телефону. Работать от 2 часов в сутки до скольки будет удобно. От количества часов зависит и зарплата.

Переводчик английского языка в Днепре может заработать от 15 до 28 тыс. Работа удаленная, нужно будет трудится полный день. От кандидата требуется желание работать в команде и достигать результатов, желателен опыт письменного перевода или хотя бы набора текста, внимательность, грамотность, наличие собственного компьютера или ноутбука. Во время работы нужно будет писать и переводить тексты, проводить телефонные переговоры на английском.

Сценарист для видеороликов в Днепре может заработать от 10 до 30 тыс грн в месяц. Автор объявления сразу предупреждает, что работа временная, а все что нужно от соискателя – умение красиво писать и описывать происходящее. Написать нужно будет 650 тыс знаков за 15 дней работы.

Работая диспетчером грузоперевозок на дому можно заработать от 15 до 28 тыс грн в месяц. Или от 500 до 1,8 тыс грн в день. Работа заключается в состыковке перевозчика с заказчиком по маршрутку Украина-Европа.

Куратор-помощник диетолога может заработать в Днепре от 2 до 7 тыс грн в месяц. Работа удаленная, трудиться нужно будет в школе красоты. Задание – делать в социальных сетях рассылку рекламы, добавлять друзей, отправлять сообщение, вести переписку и общаться с клиентами.

Швея, работающая на дому может заработать в месяц от 12 до 14 тыс грн. Все, что требуется от потенциального сотрудника –вовремя выполнять заказ. Работать нужно будет с экокожей.

Администратор салона красоты, работающий удаленно, может заработать в месяц от 10 до 16 тыс грн. Работать нужно будет 5 дней в неделю с 10 утра до 21 вечера. Все, что нужно от соискателя – это знание компьютера, грамотная речь, стабильно работающий интернет.

Автор кулинарных видео может заработать в Днепре от 5 до 15 тыс грн. Работа временная и удаленная. Сотруднику дадут рецепт и проинструктируют как снимать на телефон. Каждое видео оценивается в 100 грн.

Автор работ для студентов может заработать в Днепре от 3 до 10 тыс грн, в зависимости от количества сделанной работы. Главное от соискателя – быть компетентным в дисциплине, иметь постоянный доступ к сети интернет, быть пунктуальным и трудолюбивым. Писать работы нужно будет на тему физики, теории механики, гидравлики.

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