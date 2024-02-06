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  • У яких випадках мешканцям Дніпра потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекцій

У яких випадках мешканцям Дніпра потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекцій

Сьогодні 17:29
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Екстрена вакцинація буває необхідна як дітям, і дорослим. Вона допоможе захиститись від можливих інфекцій, але роблять її лише за рекомендацією лікаря.

Новости Днепра про У яких випадках мешканцям Дніпра потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекцій

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких випадках потрібна екстрена вакцинація.

Частину щеплень ми отримуємо у дитячому віці – вони дають імунітет від різноманітних захворювань на все життя. У деяких випадках може знадобитися ревакцинація через 10 років – список необхідних дорослому щеплень можна подивитися тут. Також є ряд випадків, коли необхідна екстрена вакцинація.

Рани на тілі

Насамперед  вакцинація потрібна при отриманні травми з порушенням цілісності шкіри, обморожень, опіків, ран, коли до рани може потрапити інфекція, тобто якщо вона була отримана в «екстремальних» умовах: на вулиці, в гаражі, тощо. Тоді потрібна вакцинація від правця. Роблять щеплення за умови, що після останньої вакцинації від цієї недуги минуло понад 5 років.

Укус тварини

При укусі будь-якої тварини – дикої, вуличної чи домашньої необхідна вакцинація від сказу. Навіть якщо подряпини були незначними або слина тварини просто потрапила на рану, необхідно звернутися до лікаря.

Звертатися до лікаря необхідно навіть якщо вкусив домашній улюбленець  за умови, що він міг контактувати з іншими тваринами, наприклад, під час прогулянки на вулиці або у дворі приватного будинку.

Кір, вітрянка та дифтерія

Екстрену вакцину від кору можуть призначити дітям і дорослим, якщо вони не мали щеплення від цієї недуги раніше, але при цьому вони контактували з хворим і не захворіли. Якщо дитина не була вакцинована від дифтерії, кору, гепатиту А, В та вітрянки, то після контакту чада з хворим на перелічені недуги необхідна консультація сімейного лікаря.

 

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Новости Днепра про У яких випадках мешканцям Дніпра потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекційУкраїнська Новости Днепра про У яких випадках мешканцям Дніпра потрібна екстрена вакцинація: перелік інфекційРусский

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