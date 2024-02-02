Кельнский бульвар в Днепре: от конюшен с сараями до бульвара с деловыми центрами

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю Екатеринославского, а теперь Кельнского бульвара в Днепре.
Место, где сегодня находится Кельнский бульвар – одна из старейших улиц Днепра. Уже в первой половине 1800-х годов тут была улица. Называлась она Заводская и вела к заводам, которые находились в соседней Жандармской балке. Также к бульвару вела река Жабокряч, она протекала через бульвар и мешала строительству тут зданий.
Только когда река была спрятана под землю на улице Заводской развернулось строительство различных зданий. Именно из-за протекающей реки тут строились неохотно, но многим это не мешало. Например, первый дом, который был возведен на современном бульваре принадлежал купцу первой гильдии Гершко Луцкому. В конце 1820-х годов он приобрел тут участок и со временем построил дом. Его здание считалось первым каменным частным домом в городе.
Здание простояло не долго – его снесли и теперь на месте бывшей усадьбы Луцкого находится колледж культуры и искусств, а в начале прошлого века это было здание городской управы.
Мало кто знает, но зданий государственной власти было два. Первая Управа была построена в 1869 году, но также долго не простояла и была снесена, а на ее месте в 1901 году построили еще одно, новое здание. Возвели его по проекту тогдашнего городского архитектора Дмитрия Скоробогатова.
На момент постройки это было самое высокое здание в городе. Тут находилась Городская Дума, Городская Управа, банк.
После строительства казенного учреждения улицу переименовали в Управскую. Заводская-Управская находилась на краю балки, и чтобы иметь возможность строить тут здания часть балки засыпали. Со стороны городской управы построили другие казенные здания – конюшни, сараи, архив.
В 1923 году улицу снова переименовали. Теперь в Исполкомовскую. В здании Управы находился исполком. Местные чиновники выехали оттуда только к началу 1980-х годов, когда для них было построено новое здание. В помещение бывшего исполкома «переселили» училище культуры. Здания, которые соседствовали рядом с управой потихоньку приходили в упадок. В 1990-х их сдавали в аренду разным фирмам. Так, например, в бывшей конюшне находилась автомойка.
Но в начале 2000-х все хозяйственные пристройки управы были снесены, а улица Исполкомовская поделена на две части – саму улицу и пешеходный бульвар. На день города в 2004 году был торжественно открыт Екатеринославский бульвар. Вдоль него были расположены современные здания, где находятся рестораны, кафе и магазины, а рядом – несколько торгово-деловых центров. Ранее на их месте были небольшие особняки и доходные дома.
В 2023 году бульвар переименовали в Кельнский в честь города, который активно помогает Днепру с начала полномасштабного вторжения.
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