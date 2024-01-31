Прибавка к пенсии в 2024 году для жителей Днепра: как посчитать индексацию самостоятельно

Журналисты dnepr.info разобрались, как самостоятельно можно посчитать сумму прибавки к пенсии.
Согласно Закону Украины, каждый год в марте проходит индексация пенсий. Выплаты повышаются на определенный процент, а он, в свою очередь зависит от суммы инфляции за предыдущий год и среднего роста зарплат за последние три года. Процент считается как половина этих сумм. Как отмечают в Министерстве финансов и Министерстве социальной политики в 2024 году это около 13%. Точно сказать сложно – окончательные подсчеты будут сделаны только в конце февраля, поэтому цифра может измениться, хотя и не существенно. Какие надбавки бывают
Надбавки к пенсии бывают за необходимый стаж при достижении 65 лет, за возраст и за каждый «лишний» год стажа. Индексация будет проводится не на полный размер пенсии, а только на ее часть, в которую не входят все перечисленные доплаты. Например, если пенсионер получает 3 тыс грн пенсии из которых 1 тыс это доплаты, то на 13% будут проиндексированы только 2 тыс грн, то есть доплата может составить 260 грн. Но если сумма проиндексированной пенсии будет меньше, чем уже получает пенсионер, то ему скорее всего будет проведена отдельная доплата. Какова будет ее сумма – зависит от разных факторов: возраста, стажа, зарплаты во время работы и т.п. У каждого она индивидуальная.
Ожидается, что повышение коснется всех, кто вышел на пенсию более 3-х лет назад. Также пока точно неизвестно по какой именно формуле будут проводить индексацию пенсии в 2024 году. В Правительстве не раз заявляли, что будет применен новый расчет, где будет учтен не только уровень инфляции, но и размер зарплаты, с которой были сделаны страховые взносы. Таким образом, пенсии хотят осовременить.
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