Как выглядела набережная Днепре без «Паруса»: редкие фото

Набережная Днепра является одной из самых длинных в Европе. Часть ее облагорожена, в Дни города тут устраивают гуляния, в теплое время у реки любят прогуливаться горожане. Но среди всех развлечений и красот набережной есть заброшенное здание гостиницы «Парус» - самый известный недострой Днепра. Возводить его начали в середине 1970-х годов и многие жители города даже не знают, как выглядела набережная без горе-гостиницы.

Журналисты dnepr.info собрали подборку редких фото набережной и берега реки, где еще и в помине нет «Паруса».

Гостиницу –недострой высотой в 32 этажа начали возводить в 1975 году. Строительство длилось до 1989 года. Предполагалось, что отель сможет вместить 996 постояльцев и был рассчитан на 589 номеров. Место, где стоит «Парус» было намыто на берегу реки.

Построить гигантскую гостиницу планировали уже к 1979 году, но денег на строительство стали выделять меньше и построить здание высотой в 114 метров к сроку не успевали.

«Парус» должен был стать своего рода городом в городе. В нижних этажах предполагалось установить несколько трансформаторных подстанций, с одной стороны от отеля должны были находится различные кафе и рестораны, сауны и кегельбаны, с другой – парикмахерские, сберкассы. Каркас строения возвели быстро, но с остальным возникла проблема.

Окончательно строительство остановилось в 1995 году. Тогда «Парус» был готов на 80%. В 2005 году его купила частная фирма, по условиям контракта она должна была достроить гостиницу к 2005 году. Но этого не произошло.

В 2022 году Верховный Суд вернул «Парус» в собственность территориальной громады Днепра. Тогда же стало известно, что на территории недостроя планируют создать большое современное пространство, где будут музеи, бизнес-школы, паркинг и инновационный парк. Несколькими годами ранее был представлен проект реконцепции отеля. Предполагалось, что здание пройдет реновацию, в отеле появятся апартаменты и офисы, а также торговый центр.

Обустройство современного пространства планировали начать в 2023 году.

фото: А. Волок, С. Грицаенко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: