Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно: перечень и куда обращаться

Журналисты dnepr.info узнали, какие анализы можно сдать бесплатно и что для этого нужно сделать.
Бесплатно проводятся исследования спинномозговой жидкости, делаются анализы на онкомаркеры, проводятся молекулярно-генетические исследования для диагностики гепатита В, С, тесты на тропонин, ВИЧ, антиген SARS-CoV-2, а также туберкулеза и новообразований.
Помимо этого, бесплатно можно сдать анализ на бакпосевы, провести иммунологические исследования для выявления инфекционных и не инфекционных заболеваний, сдать цитологию, проверить гормоны и инсулины. Бесплатно можно сделать общий анализ крови – биохимический, клинический, с лейкоцитарной формулой и узнать уровень глюкозы.
Также можно сделать морфологическое исследование клеток крови, измерить триптазы крови, узнать группу и резус – фактор, липидный профиль, ревматологические и острофазовые показатели, гликозилированный гемоглобин, коагуляционный гемостаз и узнать холестерин.
Также можно провести общий анализ мочи и проверить ее на 17-КС, проверить кал на скрытую кровь и гельминты, сделать лабораторное исследование на наличие или недостаток в организме ряда витаминов – А, В6, В9, В12, Д, Е.
При наличии направления от семейного врача или узкопрофильного специалиста пациент может сдать анализы бесплатно. Отдельного пакета в Программе медицинских гарантий, предусматривающего бесплатную сдачу анализов нет, но в каждом из пакетов есть перечень лабораторных исследований. Он зависит от специфики оказания медицинской помощи. Также бесплатны анализы при профилактических осмотрах школьников и детей до 6 лет.
Также бесплатных анализы для тех, кто находится в стационаре – при этом направление от семейного врача на конкретный анализ не требуется, нужно только направление на госпитализацию в стационар.
При отсутствии направления от семейного врача или любого другого специалиста-медика анализы не могут быть бесплатными. По своему желанию и на свое усмотрение пациент может сдавать анализы только платно. Сама же оплата должна проводится официально, согласно тарифам медучреждения или лаборатории.
Бесплатно сдать анализы можно в любом медучреждении на усмотрение самого пациента. Главное, чтобы у учреждения был подписан договор с НСЗУ на предоставление услуг по Программе медицинских гарантий. «Опознать» такое медучреждение можно по наклейке «Договор с НСЗУ» на дверях.
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