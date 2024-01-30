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Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно: перечень и куда обращаться

Сегодня 17:19
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Жители Днепра и Украины могут сдавать большинство анализов бесплатно. Это возможно благодаря Программе медицинских гарантий, согласно которой Национальная служба здоровья Украины выплачивает средства за предоставленные услуги как коммунальным медучреждениям, так и частным, если они подписали соответствующий договор со службой.

Новости Днепра про Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно: перечень и куда обращаться

Журналисты dnepr.info узнали, какие анализы можно сдать бесплатно и что для этого нужно сделать.

Какие анализы бесплатны

Бесплатно проводятся исследования спинномозговой жидкости, делаются анализы на онкомаркеры, проводятся молекулярно-генетические исследования для диагностики гепатита В, С, тесты на тропонин, ВИЧ, антиген SARS-CoV-2, а также туберкулеза и новообразований.

Помимо этого, бесплатно можно сдать анализ на бакпосевы, провести иммунологические исследования для выявления инфекционных и не инфекционных заболеваний, сдать цитологию, проверить гормоны и инсулины. Бесплатно можно сделать общий анализ крови – биохимический, клинический, с лейкоцитарной формулой и узнать уровень глюкозы.

Также можно сделать морфологическое исследование клеток крови,  измерить триптазы крови, узнать группу и резус – фактор, липидный профиль, ревматологические и острофазовые показатели, гликозилированный гемоглобин, коагуляционный гемостаз и узнать холестерин.

Также можно провести общий анализ мочи и проверить ее на 17-КС, проверить кал на скрытую кровь и гельминты, сделать лабораторное исследование на наличие или недостаток в организме ряда витаминов – А, В6, В9, В12, Д, Е.

Как сдать анализы бесплатно

При наличии направления от семейного врача или узкопрофильного специалиста пациент может сдать анализы бесплатно. Отдельного пакета в Программе медицинских гарантий, предусматривающего бесплатную сдачу анализов нет, но в каждом из пакетов есть перечень лабораторных исследований. Он зависит от специфики оказания медицинской помощи. Также бесплатны анализы при профилактических осмотрах школьников и детей до 6 лет.

Также бесплатных анализы для тех, кто находится в стационаре – при этом направление от семейного врача на конкретный анализ не требуется, нужно только направление на госпитализацию в стационар.

Какие анализы платные

При отсутствии направления от семейного врача или любого другого специалиста-медика анализы не могут быть бесплатными. По своему желанию и на свое усмотрение пациент может сдавать анализы только платно. Сама же оплата должна проводится официально, согласно тарифам медучреждения или лаборатории.

Где можно сдать анализы

Бесплатно сдать анализы можно в любом медучреждении на усмотрение самого пациента. Главное, чтобы у учреждения был подписан договор с НСЗУ на предоставление услуг по Программе медицинских гарантий. «Опознать» такое медучреждение можно по наклейке «Договор с НСЗУ» на дверях.

 

 

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