Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024

В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого необходимо иметь при себе электронный рецепт от врача – семейного или узкопрофильного специалиста.

Журналисты dnepr.info узнали, какие именно лекарства можно получить бесплатно и при каких болезнях.

На какие болезни распространяется программа «Доступні ліки»

Уже несколько лет в Украине действует программа «Доступні ліки». В программу входят лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, диабета II типа, расстройства психики и поведения, эпилепсии, болезни Паркинсона, хронического обструктивного заболевания легких, а также лекарства для профилактики инфарктов и инсультов.

Алгоритм получения бесплатного препарата

В рамках программы «Доступні ліки» пациент может получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой – все зависит от наличия медикаментов в аптеке и выбора самого покупателя. Для получения лекарства необходимо иметь при себе е-рецепт – его выдает семейный врач или специалист, у которого наблюдается пациент с хроническими заболеваниями. После получения рецепта ему необходимо пойти в аптеку, которая работает с НСЗУ по программе «Доступні ліки» — узнать адрес аптеки можно по номеру 16-77. Также каждая аптека имеет на двери наклейку с надписью «Доступні ліки».

Где можно узнать о бесплатных препаратах

В рецепте от врача указывается только действующее вещество. Названия препарата там нет. Поэтому провизор может предложить пациенту на выбор несколько лекарств в одним и тем же действующим веществом. Часть из них может быть бесплатна для пациента, часть можно купить с небольшой доплатой – тут все зависит от покупателя и его предпочтений. Хочет он импортный препарат или украинского производства. Узнать, на какие действующие вещества и препараты распространяется действие программы «Доступні ліки» можно тут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: