Как более 50 лет назад выглядела Лоцманская станция в Днепре: рынок у перрона и дом со шпилем (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел бывший Южный вокзал Днепра когда еще был небольшой станцией.
Станция Лоцманская открылась в Днепре в 1929 году. Название свое станция получила в честь села Лоцманская Каменка, которое сначала находилось за городской чертой, а позже вошло в состав города. Станция была популярна у жителей окрестных сел, поскольку находилась неподалеку от места проведения выходных ярмарок – огромного рынка, который занимал нынешнюю часть проспекта Гагарина от Севастопольского парка и практически до учебных корпусов бывшего горного университета. Но со временем рынок стал заметно меньше – строились здания учебных заведений и общежитий, возводились дома. Но станция все равно была очень популярна – отсюда ездили в ближайшие села и приезжали с товаром на продажу или за товаром на рынок.
После Второй мировой войны станция Лоцманская стала еще более популярной среди местного населения, но теперь уже вместе с приезжавшими с товаром продавцами на станции можно было увидеть уезжающих отдыхать в отпуск в южные города – железнодорожная ветка была продлена и пассажиропоток значительно увеличился.
Само здание станции было похоже на небольшой трехэтажный домик. Оно было белого цвета, а крышу венчала башенка со шпилем. Сзади вокзала был небольшой деревянный павильон, где можно было выпить сока, лимонада или пива. Часто те, кто приехал продавать продукты не несли их на рынок, а раскладывали товар прямо у станции.
Со временем людей стало столько много, что маленькая станция уже не могла вместить всех желающих сесть на поезд. Нужно было большее помещение. И в 1975 году вместо станции Лоцманской появился новый железнодорожный вокзал «Днепропетровск-Южный». Он должен был стать вторым по значению транспортным узлом города.
Сначала вокзал планировали сделать там, где сегодня стоит памятник Славы, но передумали. В результате его расположение получилось не очень удачным – с одной стороны обрыв, а с другой – склон, где стоят дома, плюс до него сложно добраться – туда не ходит общественный транспорт и нужно либо долго идти, либо ехать на такси. Вокзал был популярен несколько лет, но со временем его практически перестали использовать как транспортный узел. В 2017 году его переименовали в станцию «Днепр-Лоцманская».
фото: Е. Непомнящая
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