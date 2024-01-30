Які аналізи мешканці Дніпра можуть зробити безкоштовно: перелік та куди звертатися

Жителі Дніпра та України можуть здавати більшість аналізів безкоштовно. Це можливо завдяки Програмі медичних гарантій, згідно з якою Національна служба здоров'я України виплачує кошти за надані послуги як комунальним медустановам, так і приватним, якщо вони підписали відповідний договір із службою.

Журналісти dnepr.info дізналися, які аналізи можна здати безкоштовно та що для цього потрібно зробити.

Які аналізи безкоштовні

Безкоштовно проводяться дослідження спинномозкової рідини, проводяться аналізи на онкомаркери, проводяться молекулярно-генетичні дослідження для діагностики гепатиту В, С, тести на тропонін, ВІЛ, антиген SARS-CoV-2, а також туберкульоз та новоутвореня.

Крім цього, безкоштовно можна здати аналіз на бакпосіви, провести імунологічні дослідження для виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань, здати цитологію, перевірити гормони та інсуліни. Безкоштовно можна зробити загальний аналіз крові – біохімічний, клінічний, з лейкоцитарною формулою та дізнатися рівень глюкози.

Також можна зробити морфологічне дослідження клітин крові, виміряти триптази крові, дізнатися групу та резус – фактор, ліпідний профіль, ревматологічні та острофазові показники, глікозильований гемоглобін, коагуляційний гемостаз та дізнатися про холестерин.

Крім цього, можна провести загальний аналіз сечі та перевірити її на 17-КС, перевірити кал на приховану кров та гельмінти, зробити лабораторне дослідження на наявність чи нестачу в організмі низки вітамінів – А, В6, В9, В12, Д, Е.

Як здати аналізи безкоштовно

За наявності направлення від сімейного лікаря чи вузькопрофільного фахівця пацієнт може здати аналізи безкоштовно. Окремого пакету у Програмі медичних гарантій, що передбачає безкоштовну здачу аналізів, немає, але в кожному з пакетів є перелік лабораторних досліджень. Він залежить від специфіки надання медичної допомоги. Також безкоштовні аналізи при профілактичних оглядах школярів та дітей віком до 6 років.

Також безкоштовні аналізи для тих, хто перебуває у стаціонарі – при цьому направлення від сімейного лікаря на конкретний аналіз не потрібне, потрібен лише направлення на госпіталізацію до стаціонару.

Які аналізи платні

За відсутності направлення від сімейного лікаря чи будь-якого іншого фахівця-медика аналізи не можуть бути безкоштовними. За своїм бажанням і на власний розсуд пацієнт може здавати аналізи лише платно. Сама ж оплата має проводитись офіційно, згідно з тарифами медустанови чи лабораторії.

Де можна здати аналізи

Безкоштовно здати аналізи можна у будь-якій медустанові на розсуд самого пацієнта. Головне, щоб установа підписала договір з НСЗУ на надання послуг за Програмою медичних гарантій. «Впізнати» таку медустанову можна за наклейкою «Договір із НСЗУ» на дверях.

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