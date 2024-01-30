Стрітення 2024: коли відзначаємо свято, що воно означає і що не можна робити

Раніше в Україні Стрітення Господнє відзначали 15 лютого, але через переход церкви на новоюліанський календар «зустріч зими та весни» проходитиме раніше – 2 лютого. Ця дата не залежить від інших церковних свят і починаючи з 2024 року завжди відзначатиметься на початку останнього місяця зими.

Журналісти dnepr.info дізналися, які є в Україні традиції цього свята, що не можна робити і що обов’язково потрібно зробити цього дня.

Що це за свято та звідки пішла традиція його святкувати

Свято вважається одним із найважливіших у православній церкві. Саме слово «стрітення» означає «радісну зустріч». У церковному календарі день 2 лютого або Стрітення означає зустріч Ісуса Христа з народом. Згідно з переказами, цього дня Діва Марія та Йосип принесли дитину до храму, де їм потрібно було принести в жертву голуба чи ягня та посвятити сина Богу. Сталося це на 40-й день після дня народження Ісуса.

У храмі їх зустрів святий Симеон. Колись він перекладав книгу пророка Ісаї, де було написано пророцтво, де говорилося, що «діва» народить Сина. Симеон хотів виправити слово «діва» на слово «дружина», оскільки засумнівався, що таке можливо, але йому з’явився Ангел і сказав, що пророцтво є істинним, а сам Симеон не помре, поки особисто не побачить дитину.

Старець жив майже 300 років і чекав на зустріч із Божим сином і як тільки взяв новонародженого на руки – одразу помер. У такий спосіб він визнав Месію. Ці події описані в Євангелії від Луки.

Свято вважається одночасно і радісним, і сумним. Люди радіють, що на землю прийшов Спаситель, а Богородиця сумує, бо розуміє, яка доля приготована її Сину.

У язичницькі часи вважалося, що у цей день зима зустрічається з весною, і починаючи з наступного дня весна вже вступає у свої права та починається відлига, зміна сезону. Люди раділи з того, що незабаром настане тепло, а також цей день символізував початок підготовчих робіт у полі. Свято називалося: «Громовиця», «Стріщення» чи «Зимбор». Люди вірили, що дорогою до них дві пори року зустрічаються і сперечаються між собою. Якщо вже надвечір потепліло – значить виграла весна.

Коли на нашу землю прийшло християнство, то у свята з’явилися нові традиції, прикмети та вірування, але вони тісно переплелися з язичницькими. Наприклад, освячені цього дня свічки називали «громінними» та запалювали під час грози. Люди вірили, що таким чином захищають себе і свою худобу від природних катаклізмів.

Що потрібно робити на Стрітення 2024

У церкві цього дня проводиться святкова служба, освячують воду та свічки. Вважається, що запалена освячена свічка оберігає від горя, біди та хвороб, а вода допомагає від різних недуг. Також на свято можна поставити в церкві свічку та попросити у Бога допомоги у справах та виконання заповітних бажань.

Вважається, що свято необхідно провести в родинному колі і обов’язково помиритися з тими, з ким були в сварці. Найкраще цей день присвятити духовним роздумам, а всі важливі справи якомога перенести наступного дня.

Що не можна робити на Стрітення 2024

У Стрітення Господнє, як і на багато інших церковних свят, не можна прибирати в домі, займатися рукоділлям та важкою фізичною працею. Не варто сваритися, лаятись, бажати іншим біди і поганословити. Не рекомендується вирушати в далеку подорож, вважається, що успіху така поїздка не принесе. Свято не можна відзначати алкогольними напоями. Заборонено сумувати, впадати у відчай.

Прикмети на Стрітення

У давнину вважалося, що цього дня можна дізнатися, яким буде майбутній урожай. Для цього на ніч на вулицю ставили тарілку із зерном. Якщо вранці на зернах була роса – це віщувало хороший і врожайний рік, а якщо зерно залишалося сухим – люди чекали, що врожай буде невеликий. Якщо у цей день на вулиці відлига – весна буде теплою. Дощ іде – потрібно і надалі чекати дощів та ще довго буде холодно.

Сніг по обіді на Стрітення обіцяв гарний урожай пшениці, сильний вітер – урожай фруктів.

Мороз та чисте небо обіцяли пізню весну. Сонце виглянуло вже у другій половині дня – не варто чекати на холод надалі, зима відступає. Завірюха говорить про те, що врожай буде поганим.

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