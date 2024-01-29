Історія Довгої балки у Дніпрі: тут тече Половиця та планують будувати 22-поверховий будинок

Дніпро – місто, в якому є кілька балок. У кожній із них живуть люди. Довга – не виняток. Вона відома з дня заснування міста і весь цей час називалася по-різному. Перша її назва – Боброва, потім Жандармська, після – Червоноповстанська і сьогодні її називають «Довгою». Балка відома тим, що в ній досі протікає річка Половиця та є притока річки Жабокряч. Це одні із головних міських річок. Раніше Половиця текла центральним проспектом Дніпра, але понад 150 років тому була схована в підземний колектор.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію Довгої балки у Дніпрі.

Перша назва балки – Боброва, але звідки вона пішла – невідомо. Можливо, в 1800-х роках вона належала поміщику на прізвище Бобров, а можливо, тут водилися бобри. Балка була настільки довгою, що тяглася від нинішнього Запорізького шосе до самого Дніпра і у своїй нижній частині довгий час називалася Провалля через дуже круті, неприступні схили, що вели до центрального пагорба або Соборної гори. Також місцеві називали її Довгою через те, що вона була дуже довгою і мала кілька «відгалужень» нині вони йдуть від парку Гагаріна, вулиць Сірко та Гусенка.

У ній свій початок бере річка Половиця та Жабокряч. Незважаючи на те, що річки часто виходили з берегів та затоплювали все довкола у балці Довгій з дня заснування міста селилися люди. Але її низинну частину активно почали забудовувати у середині 1850-х років. Після того, як Половицю сховали у колектор під землею.

У 1870-х роках частину балки засипали – тепер це територія Кельнського бульвару та прилеглих поряд вулиць. Побачити, наскільки довга і величезна Довга балка можна проїжджаючи або проходячи естакадою, що веде до сучасної вулиці Святослава Хороброго – вона була прокладена на початку минулого століття, тоді ж нею був пущений трамвай.

Свого часу в балці було кілька цегельних заводів, а також були жандармські стайні, що й дало їй назву Жандармська. У середині 1920-х її перейменували на Червоноповстанську.Пізніше повернули історичну назву «Довга».

Балка сьогодні вважається однією із зсувнонебезпечних частин Дніпра. Тут протікає річка, багато дерев, можна зустріти білок, їжаків, ящірок. Наприкінці 2019 року з’явилася інформація, що у Довгій балці планують звести кілька житлових будинків різної поверховості – найвищий має бути 22 поверхи. 2021 року там розпочалися підготовчі роботи. Зводити будинки планують з обох боків від естакади.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: