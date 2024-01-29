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  • Як понад 50 років тому виглядала Лоцманська станція у Дніпрі: ринок біля перону та будинок зі шпилем (ФОТО)

Як понад 50 років тому виглядала Лоцманська станція у Дніпрі: ринок біля перону та будинок зі шпилем (ФОТО)

Сьогодні 17:37
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Нинішню  Дніпро-Лоцманську станцію було відкрито майже 100 років тому. Спочатку тут зупинялися поїзди приміського сполучення, а вийшовши на перон з поїзда, можна було відразу потрапити на  стихійний продуктовий ринок.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала Лоцманська станція у Дніпрі: ринок біля перону та будинок зі шпилем (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав колишній Південний вокзал Дніпра, коли ще був невеликою станцією.

Станція Лоцманська відкрилася у Дніпрі 1929 року. Назву свою станція отримала на честь села Лоцманська Кам’янка, яке спочатку знаходилося за межею міста, а пізніше увійшло до складу міста. Станція була популярна у мешканців навколишніх сіл, оскільки знаходилася неподалік місця проведення вихідних ярмарків – величезного ринку, який займав нинішню частину проспекту Гагаріна від Севастопольського парку та практично до навчальних корпусів колишнього гірничого університету.

Але згодом ринок став помітно меншим – будувалися будівлі навчальних закладів та гуртожитків, зводилися будинки. Але станція все одно була дуже популярна – звідси їздили до найближчих сіл і приїжджали з товаром на продаж або за товаром на ринок.

Після Другої світової війни станція Лоцманська стала ще більш популярною серед місцевого населення, але тепер уже разом із продавцями, що приїжджали з товаром, на станції можна було побачити від’їжджаючих відпочивати у відпустку в південні міста – залізнична гілка була продовжена і пасажиропотік значно збільшився.

Сама будівля станції була схожа на невеликий триповерховий будиночок. Воно було білого кольору, а дах вінчала вежа зі шпилем. Позаду вокзалу був невеликий дерев’яний павільйон, де можна було випити соку, лимонаду чи пива. Часто ті, хто приїхав продавати продукти, не несли їх на ринок, а розкладали товар прямо біля станції.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала Лоцманська станція у Дніпрі: ринок біля перону та будинок зі шпилем (ФОТО)

Згодом людей стало стільки багато, що маленька станція вже не могла вмістити всіх охочих сісти на поїзд. Потрібно було більше приміщення. І 1975 року замість станції Лоцманської з’явився новий залізничний вокзал «Дніпропетровськ-Південний». Він мав стати другим за значенням транспортним вузлом міста.

Спочатку вокзал планували зробити там, де сьогодні стоїть пам’ятник Слави, але передумали. В результаті його розташування вийшло не дуже вдалим – з одного боку урвище, а з іншого – схил, де стоять вдома, плюс до нього складно дістатися – туди не ходить громадський транспорт і потрібно або довго йти, або їхати на таксі.

Вокзал був популярним кілька років, але згодом його практично перестали використовувати як транспортний вузол. У 2017 році його перейменували на станцію «Дніпро-Лоцманська».

фото: Е. Непомнящая

 

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