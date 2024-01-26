Еволюція річпорту у Дніпрі: від будиночка зі шпилем до будівлі з танцполом та майбутнього бізнес-центру

Мало хто пам'ятає, що понад 50 років тому річковий порт Дніпра знаходився зовсім в іншому місці та виглядав інакше, ніж нинішній. Наразі існуюча будівля порта перебуває в занедбаному стані. Декілька років тому у Дніпрі вирішили зі старого порта зробити новий бізнес-центр та плани довелось відкласти.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав перший річковий порт Дніпра та що хочуть зробити на місці нинішнього морського вокзалу.

Стара будівля річкового порту була трохи нижче за течією від тої, що стоїть на річці зараз. Зовні морський вокзал був більше схожий на приватний будинок на кілька поверхів із вежею та шпилем на даху. Характерною рисою будівлі був дах, пофарбований у блакитний колір, що наче підкреслює його призначення. У будівлі порту були великі вікна, а дах та другий поверх «підпирали» кілька масивних колон. На першому поверсі були каси, зал очікування, на другому – дирекція.

Будинок періодично змінював свій колір, іноді його фарбували у жовтий, потім у білий.

До порта регулярно причалювали та вирушали теплоходи, «Ракети» та «Метеори» – тоді морський транспорт був популярний серед мешканців міста. «Рух морських суден був настільки щільним, що іноді бувало причалювало до берега три борти одночасно і пасажирам доводилося переходити по трапах з одного судна на інше, щоб потрапити на сушу або на той борт, що їм був потрібен», – згадує в соціальній мережі Facebook житель Дніпра Віталій Носань.

Біля речпорту була автостанція. Облаштували її там для зручності пасажирів, щоб приїхавши в порт на автобусі, людина могла відразу сісти на річковий трамвайчик або теплохід і доїхати до потрібного пункту. Водою можна було дістатися не лише до островів на Дніпрі або лівого берега міста, а й з’їздити до Києва, Запоріжжя та інших міст. Квитки на автобуси можна було купити не у касирів, а у спеціальних автоматах.

Навантаження на порт з роками зростало все сильніше і сильніше, старий будинок морського вокзалу перестав відповідати потребам індустріального великого міста і в 1980-х роках було прийнято рішення будувати новий порт. Архітектором нового морського вокзалу став Володимир Веснін. Він спроектував будинок у формі лайнера. Передбачалося, що у будівлі на кілька поверхів буде дві зони. У першій будуть службові приміщення, у другій – ресторан, кімнати відпочинку, зал очікування і навіть танцпол. Будівництво було закінчено у 1985 році.

Але з початку 1990-х років новий будинок порту став занепадати – судна практично не заходили, річкові трамвайчики перестали функціонувати. Приміщення морського вокзалу спочатку були порожніми, а потім їх почали здавати в оренду. У колишньому величезному порту були магазини з продажу сантехніки, меблів та навіть автосалон, але згодом територія будівлі практично спорожніла. Порту був потрібний ремонт, але його вирішили не робити, а натомість у 2020 році з’явився проект його реконструкції – на місці морського вокзалу хотіли створити бізнес-центр.

У ньому мала бути тераса для відпочинку, причал, паркування, а назвати все це хотіли БЦ River Side, але реалізацію ідеї приватний інвестор відклав на невизначений термін.

фото: «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Elena Chorna

Читайте також:

Українська Русский