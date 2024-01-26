У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчання

Де пройти навчання та що для цього потрібно – дізналися журналісти dnepr.info.
Завдяки цьому люди з інвалідністю можуть отримати додаткову можливість працевлаштування.
Для отримання прав майбутньому водієві необхідно прослухати теоретичну частину – вона становить 74 години та пройти практичне навчання на машині – потрібно «наїздити» 58,5 години з інструктором. Проходитимуть практику учні на автомобілі з ручним керуванням.
Пройти навчання можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, функцією слуху та зору.
Для вступу слід мати медичну довідку форми №083/о, а також написати заяву на ім’я керівника автошколи. Також слід надати копію паспорта та картки платника податків. Потрібна і фотографія розміром 3,5 х4, 5 см.
Після навчання можна отримати права категорії В – вони дають змогу керувати автомобілем масою до 3,5 тонни, де налічується не більше 8 пасажирських місць. Це може бути легковий автомобіль, мінівен або легка вантажівка. А також категорії С та С1 – вони відкриваються одночасно. З дає можливість керувати автомобілем до 7,5 тонн, С1 – великим за масою транспортом.
Пройти навчання можна на базі одного з вузів Дніпра
Читайте також:
Автор:
Для всіх ВПО ще на місяць автоматично продовжили виплати грошової…
Поблизу Дніпра викрили поштарок, які робили махінації з посилками.
Для майбутніх абітурієнтів Дніпра оприлюднили календар важливих дат.
Мало хто пам'ятає, що понад 50 років тому річковий порт…