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У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчання

Сьогодні 17:48
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Міністерство внутрішніх справ запустило у Дніпрі пілотний проект з навчання людей з інвалідністю водінню авто. Отримати водійські права можна двох категорій – В – для водіння звичайного автомобіля, де є до 8 пасажирських місць, а також С та С1, які дають можливість керувати автомобілем масою до 7,5 тонн, тобто вантажівкою.

Новости Днепра про У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчання

Де пройти навчання та що для цього потрібно – дізналися журналісти dnepr.info.

Завдяки цьому люди з інвалідністю можуть отримати додаткову можливість працевлаштування.

Скільки триватиме навчання

Для отримання прав майбутньому водієві необхідно прослухати теоретичну частину – вона становить 74 години та пройти практичне навчання на машині – потрібно «наїздити» 58,5 години з інструктором. Проходитимуть практику учні на автомобілі з ручним керуванням.

Хто може пройти навчання

Пройти навчання можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, функцією слуху та зору.

Які документи необхідні

Для вступу слід мати медичну довідку форми №083/о, а також написати заяву на ім’я керівника автошколи. Також слід надати копію паспорта та картки платника податків. Потрібна і фотографія розміром 3,5 х4, 5 см.

Які права можна отримати

Після навчання можна отримати права категорії В – вони дають змогу керувати автомобілем масою до 3,5 тонни, де налічується не більше 8 пасажирських місць. Це може бути легковий автомобіль, мінівен або легка вантажівка. А також категорії С та С1 – вони відкриваються одночасно. З дає можливість керувати автомобілем до 7,5 тонн, С1 – великим за масою транспортом.

Пройти навчання можна на базі одного з вузів Дніпра

 

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Новости Днепра про У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчанняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі особи з інвалідністю можуть отримати права водія: якої категорії і де пройти навчанняРусский

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