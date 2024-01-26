Де в Дніпрі знаходяться блошині ринки і що там можна купити

Журналісти dnepr.info зібрали адреси всіх барахолок у Дніпрі та дізналися, що там можна купити.
Найпопулярніший і найвідоміший ринок Дніпра знаходиться неподалік Автовокзалу та парку Примирення. Купити тут можна все, що завгодно: від одягу до спорттоварів. Відмінна риса таких ринків – працюють вони лише у вихідні і максимум до 15:00, після чого всі продавці розходяться. Щоб купити щось цікаве, радимо прийти якомога раніше. «Знайти тут можна все, що завгодно: антикваріат, вінтаж, запчастини, каструлі, платівки, статуетки, старий одяг. Низьких цін немає, але серед усього можна відкопати справжні та вартісні раритети. Засмучує лише, що більшість продавців розкладає свій товар не на прилавку, а на землі, він може бути в пилу чи бруді», – ділиться враженнями після відвідин ринку мешканка Дніпра Юлія Бичковська.
Біля пам’ятника молодому Шевченку на Воскресенській у Дніпрі щосуботи збираються продавці антикваріату. Ринок цей невеликий, але товарів у продавців багато, і він весь раритетний. Ціни високі, але поціновувачі старовини можуть знайти тут грамофони, статуетки, яким понад 50 років, рідкісні платівки, столові прилади чи посуд. Продавці готові ділитися історією кожної речі.
Свій блошиний ринок є і на лівому березі Дніпра. Знаходиться через дорогу від Березинського продуктового ринку. Тут також немає ніяких зручностей ні для покупців, ні для продавців – свої прилавки вони організують прямо на землі, попередньо підстеливши клейонку або газетку. Тут продають одяг, тарілки, чайні сервізи, книжки, дитячі іграшки, каструлі. Але можна знайти і справжні раритети, на кшталт ручної швейної машинки, випущеної наприкінці 1940-х років, гасові лампи 1950-х, викрутки та інші інструменти, дитячі велосипеди «Гном». Барахолка, як і інші, працює лише по суботах. По обіді усі продавці розходяться.
Невеликий блошиний ринок можна знайти прямо в центрі міста – на Соборній площі, неподалік павільйону Нагірного ринку. На відміну від інших, цей блошиний ринок працює з ранку до вечора та щодня. Але, звичайно, найбільший асортимент товару – у вихідні. Продавці старих речей розташувалися неподалік тролейбусної зупинки, біля перехрестя площі та центрального проспекту. Асортимент товару – не надто старий і найрізноманітніший, але водночас обмежений. Тут можна знайти сонцезахисні окуляри, дитячі іграшки, книги, годинники, квіти у горщиках, консервацію. Тут ніколи не продають платівки, велосипеди, посуд, запчастини, тощо.
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