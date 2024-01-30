Сретение 2024: когда отмечаем праздник, что он значит и что нельзя делать

Ранее в Украине Сретение Господне отмечали 15 февраля, но в связи с переходом церкви на новоюлианский календарь «встреча зимы и весны» будет проходить раньше – 2 февраля. Эта дата является не зависит от других церковных праздников и начиная с 2024 года будет всегда отмечаться в начале последнего месяца зимы.

Журналисты dnepr.info узнали какие есть в Украине традиции этого праздника, что нельзя делать и что обязательно нужно сделать в этот день.

Что это за праздник и откуда пошла традиция его праздновать

Праздник считается одним из самых важных в православной церкви. Само же слово «сретение» означает «радостную встречу». В церковном календаре день 2 февраля или Сретение означает встречу Иисуса Христа с народом. Согласно преданиям, в этот день Дева Мария и Иосиф принесли ребенка в храм, где им нужно было принести в жертву голубя или ягненка и посвятить сына Богу. Произошло это на 40 день после дня рождения Иисуса.

В храме их встретил святой Симеон. Когда-то он переводил книгу пророка Исаии, где было написано пророчество, где говорилось, что «дева» родит Сына. Симеон хотел исправить слово «дева» на слово «жена», поскольку усомнился в том, что такое возможно, но ему явился Ангел и сказал, что пророчество является истинным, а сам Симеон не умрет, пока лично не увидит ребенка.

Старец жил почти 300 лет и ждал встречи с Божьим сыном и как только взял новорожденного на руки – сразу умер. Таким образом он признал Мессию. Эти события описаны в Евангелии от Луки.

Праздник считается одновременно и радостным, и грустным. Люди радуются, что на землю пришел Спаситель, а Богородица грустит, потому что понимает какая участь уготована ее Сыну.

В языческие времена считалось, что в этот день зима встречается с весной, и начиная со следующего дня весна уже вступает в свои права и начинается оттепель, смена сезона. Люди радовались тому, что скоро наступит тепло, а также этот день символизировал начало подготовительных работ в поле. Праздник назывался Громовица, Стрещение или Зимбор. Люди верили, что по дороге две поры года встречаются и спорят между собой. Если уже к вечеру потеплело – значит выиграла весна.

Когда на нашу землю пришло христианство, то у праздника появились новые традиции, приметы и верования, но они тесно переплелись с языческими. Например, освященные в этот день свечи называли «громничными» и зажигали во время грозы. Люди верили, что таким образом защищают себя и свой скот от природных катаклизмов.

Что нужно делать на Сретение 2024

В церкви в этот день проводится праздничная служба, освящают воду и свечи. Считается, что зажжённая освященная свеча оберегает от горя, беды и болезней, а вода помогает от различных недугов. Также на праздник можно поставить в церкви свечку и попросить у Бога помощи в делах и исполнения заветных желаний.

Считается, что праздник необходимо провести в кругу семьи и обязательно помириться с теми, с кем были в ссоре. Лучше всего этот день посвятить духовным размышлениям, а все важные дела по возможности перенести на следующий день.

Что нельзя делать на Сретение 2024

В Сретение Господне, как и на многие другие церковные праздники, нельзя убирать в доме, заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом. Не стоит ссорится, ругаться, желать другим беды и сквернословить. Не рекомендуется отправляться в дальнюю поездку, считается, что успеха такая поездка не принесет. Праздник нельзя отмечать алкогольными напитками. Запрещено грустить, предаваться унынию.

Приметы на Сретение

В старину считалось, что в этот день можно узнать, какой будет будущий урожай. Для этого на ночь на улицу ставили тарелку с зерном. Если утром на зернах была роса – это предвещало хороший и урожайный год, а если зерно оставалось сухим – люди ждали, что урожай будет скудный. Если в этот день на улице оттепель – весна будет теплой, дождь – следует и в дальнейшем ждать дождей и затяжных холодов. Снег после обеда на Сретение обещает хороший урожай пшеницы, сильный ветер – урожай фруктов. Мороз и чистое небо обещают позднюю весну. Солнце выглянуло во второй половине – не стоит ждать холодов в дальнейшем, зима отступает. Вьюга говорит о том, что урожай будет плохой.

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