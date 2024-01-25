Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали в одном из старинных домов, расположенных на улице Шевченко в Днепре.
По одним данным здание было выстроено до начала 1900-х годов, по другим – окончания его строительства пришлось на 1910 год. Принадлежало оно врачу или адвокату Браиловскому, у него была частная практика. Сказать точно, какой профессии был владелец дома — сложно. Но судя по тому, что у него была возможность возвести дом на 3 этажа – его специальность приносила доход. Но как гласят городские легенды, Браиловский прожил в доме не долго и продал его статскому советнику Зенгеру, который тоже в нем долго не прожил и умер от несчастного случая на охоте, а дом достался его жене.
Женщина сдавала тут внаем комнаты и квартиры, а также жила сама, но опять-таки не очень долго. В 1917 году она уехала из города и больше ее никто никогда не видел. Само здание было национализировано и превращено в коммунальный дом. Когда дом стал коммуналкой на нем была богатая лепнина и глазурованная плитка, но сейчас об этом мало что напоминает. «Возраст» дома дает о себе знать.
После Второй мировой войны назначения дома не изменилось. Он по-прежнему был коммуналкой. Жильцы надстроили себе балконы, пристроили отдельные выходы из комнат, заложили некоторые окна и двери.
Пристроенные к первому этажу веранды – их делали чтобы увеличить жилплощадь, организовать на дополнительной территории еще одну комнату или личную кухню – обшили пенопластом. Если со стороны улицы фасад дома еще выглядит более-менее, то со стороны двора некогда доходный дом смотрится не так эффектно, как мог бы.
В самом доме еще сохранилась старинная лестница.
А еще — декоративная плитка на полу.
Со временем балконы стали разрушаться, часть из них сегодня находится в аварийном состоянии.
Сегодня в здании живут люди и сдаются в аренду офисные помещения.
Читайте также:
Ирина
Автор:
В части Днепра внезапно исчез свет.
Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!
В Днепре с 2014 по 2023 год переименовали более 700…
Подготовьтесь!
В части Днепра внезапно исчез свет.
В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв.
Без паники!
Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!
Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
В Днепре с 2014 по 2023 год переименовали более 700 топонимов.
Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.
Подготовьтесь!
Захватите с собой зонт!
В Днепре к дому пытались пристроить трехкомнатный царь-балкон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!