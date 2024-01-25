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  • Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Сегодня 12:52
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В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более века назад. «Опознать» их можно в первую очередь по количеству этажей – в конце XIX и начале XX веков дома редко возводили выше 3-х этажей, по фасаду -  здания часто были обильно декорированы, украшались арки окон, дверей. Часть таких домов находится не в лучшем состоянии, часть реконструирована.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали в одном из старинных домов, расположенных на улице Шевченко в Днепре.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

По одним данным здание было выстроено до начала 1900-х годов, по другим – окончания его строительства пришлось на 1910 год. Принадлежало оно врачу или адвокату Браиловскому, у него была частная практика. Сказать точно, какой профессии был владелец дома — сложно. Но судя по тому, что у него была возможность возвести дом на 3 этажа – его специальность приносила доход. Но как гласят городские легенды, Браиловский прожил в доме не долго и продал его статскому советнику Зенгеру, который тоже в нем долго не прожил и умер от несчастного случая на охоте, а дом достался его жене.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Женщина сдавала тут внаем комнаты и квартиры, а также жила сама, но опять-таки не очень долго. В 1917 году она уехала из города и больше ее никто никогда не видел. Само здание было национализировано и превращено в коммунальный дом. Когда дом стал коммуналкой на нем была богатая лепнина и глазурованная плитка, но сейчас об этом мало что напоминает. «Возраст» дома дает о себе знать.

После Второй мировой войны назначения дома не изменилось. Он по-прежнему был коммуналкой. Жильцы надстроили себе балконы, пристроили отдельные выходы из комнат, заложили некоторые окна и двери.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Пристроенные к первому этажу веранды – их делали чтобы увеличить жилплощадь, организовать на дополнительной территории еще одну комнату или личную кухню – обшили пенопластом. Если со стороны улицы фасад дома еще выглядит более-менее, то со стороны двора некогда доходный дом смотрится не так эффектно, как мог бы.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

В самом доме еще сохранилась старинная лестница.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

А еще — декоративная плитка на полу.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Со временем балконы стали разрушаться, часть из них сегодня находится в аварийном состоянии.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

Сегодня в здании живут люди и сдаются в аренду офисные помещения.

Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

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Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)Українська Новости Днепра про Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)Русский

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