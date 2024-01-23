Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит

Журналисты dnepr.info узнали собственникам каких транспортных средств в этом году обязательно нужно пройти техосмотр, сколько он стоит и какие системы автомобиля будут проверять.
Так, согласно Закону Украины «О дорожном движении» обязательный техосмотр должны проходить автобусы и грузопассажирские авто, такси, выпущенные более двух лет назад, грузовики, если им «исполнился» год с момента выпуска, а также тракторы, спецтранспорт и коммерческие машины. Но последние могут быть освобождены от процедуры, если эксплуатируются менее 2-х лет.
При прохождении техосмотра при себе водитель транспортного средства должен иметь свой паспорт, техпаспорт на машину, либо, если ездит по доверенности – сам документ и паспорт автовладельца. Для юридических лиц обязательна копия свидетельства о госрегистрации.
Стоимость техосмотра зависит от размера авто. Если это легковой автомобиль – то цена стартует от 1120 грн, владельцам автобуса нужно рассчитывать на сумму от 1344, грузовика – от 1440, для прицепа цена стартует от 1322 грн.
Штраф для владельца транспортного средства при не пройдённом техосмотре составляет 340 грн. Если после этого он все равно не отвезет машину на прохождение ТО и снова будет пойман – штраф составит от 850 до 1,7 тыс грн. В третий раз может быть применен административный арест.
Пройти техосмотр можно в любом сертифицированном автосервисе в Днепре. При его прохождении у транспорта проверяются стекла – лобовое, заднее, боковые, а также зеркала заднего и бокового вида, фары, прожекторы. Проверяют тормозную и рулевую системы, пневмошины, колеса, кузов, раму оси и защитную систему.
Напомним, вся проверка должна фиксировать на видеокамеру, а после проведения техосмотра водитель получит электронный протокол.
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