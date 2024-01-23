Река, кусты сирени и трамвай: как за 170 лет изменился зеленый бульвар на Яворницкого в Днепре (ФОТО)

Проспект Яворницкого – один из самых старейших в Днепре. Он стал главной и центральной улицей города практически с момента основания населенного пункта. По нему долгое время текла река Половица, также на проспекте жители города пасли домашних животных, но в 1850—х годах центральный проспект стал стремительно меняться - на нем появились зеленные аллеи с деревьями, кустами и скамейками.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как обустраивался центральный проспект города более 175 лет назад.

Нынешней проспект Яворницкого на первом генеральном плане города Екатеринослава должен быть стать «большой дорогой», которая соединила бы Соборную гору и нижнюю часть города, а зеленые бульвары должны были стать украшением нагорной части города, там где сегодня находятся улица Вернадского.

В начале 1847 года губернатором Екатеринослава стал Андрей Фабр. Одним из первых решений его было – обустроить главный проспект города. На то время, несмотря на название «проспект» территория представляла собой огромную улицу, протяженностью несколько километров больше похожую на пустое поле, где бродят домашние животные.

Сначала он изменил высоту Соборной горы – большой пласт земли с нее сняли и сделали гору не такой крутой, потом заключил реку Половицу в коллектор и спрятал под землю, а затем принялся обустраивать главную улицу города – сегодня это проспект Яворницкого, тогда она называлась Екатеринским проспектом. Фабр высадил там целую аллею деревьев. Губернатор лично высаживал на проспекте сирень, клен, тополь. Для полива деревьев воду доставляли из Днепра. Фабр тщательно следил за состоянием каждого деревца. Под деревьями были установлены скамейки для отдыха.

Жители города сначала в штыки приняли обустройство главной городской улицы. На проспекте они привыкли пасти коров и свиней, по проезжей части вольготно разгуливали куры. Губернатор своим указом запретил жителям города пасти живность на центральной улице, а кур запереть в курятниках и не выпускать на дорогу.

Фабр несколько раз в день прогуливался по проспекту и смотрел, чтобы его указ выполнялся. Позже, когда вовсю на улице расцвели кусты сирени он лично ловил любителей оборвать цветы, ругался и отводил любителей сирени к смотрителю.

К 1861 году на центральном проспекте было протянуто шоссе – от Соборной горы до Казенного сада, с двух сторон от дороги были тротуары на которых были высажены деревья.

Когда деревья подросли и распускались кусты сирени – они создавали тень и прохладу на бульварах. Тут полюбили прогуливаться горожане. Бульвар начинался от нынешней улицы Винниченко и территориально заканчивался за оперным театром.

Местные жители зеленый бульвар прозвали «Фабровским», а со временем на них решили проложить трамвайную линию. Но тут снова местное население выступило против. Чтобы проложить рельсы нужно было рубить деревья, а жителям такая идея категорически не нравилась.

После прокладки трамвайной линии бульвар снова засадили деревьями.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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