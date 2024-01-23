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Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

Сегодня 13:05
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Коса у воды на Победе – любимое место прогулок жителей жилмассива и обычных горожан. Прогуливаясь у воды можно встретить владельцев собак с питомцами, любителей занятий спортом на свежем воздухе, тех, кто просто хочет побродить у воды и рыбаков.  

Журналисты dnepr.info собрали подборку интересных фактов о Косе гребного канала на жилмассиве Победа.

Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

Раньше на месте косы был остров. Названий у него было несколько: Воронцовский, Становой. Современные исследователи считают, что первое название острова – Конский. Он был довольно большим — протяженность острова составляла 4 км, а ширина – 2 км. Местные жители любили отдыхать на острове. Но в 1930-х годах он был затоплен водами ГЭС. В 1970-х годах при строительстве набережной и жилмассивов нынешняя коса была искусственно намыта. Считается, что она проходит по бывшему восточному краю Станового острова.

Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

Напротив острова находилось село Мандрыковка. В 1970-х годах коса называлась Мандрыковской, но со временем первая часть названия была забыта.

Прогуливаясь по косе можно встретить болотных черепах, ондатр, ежей, уток и фазанов, а в зарослях камышей и кустов у воды иногда можно встретить водяных ужей.

В 1980-х годах на косе даже был причал куда подходили не только лодки рыбаков, но и речные трамвайчики, пароходы. Сейчас он находится в полуразрушенном состоянии. Его длина – около 10 метров.

Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

В воде неподалеку от берега косы можно увидеть остатки колесного парохода. Когда судоходство стало неприбыльным корабль пришвартовали к берегу и о нем забыли. Со временем его частично разобрали на металлолом. В 2022 году во время осеннего обмеления можно было увидеть, что осталось от парохода, до этого гуляющие по косе могли видеть больше несколько железных штырей, торчащих с воды.

Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

В 1970-х годах тут открыли первую в стране воднолыжную карусель для тренировки спортсменов. В зимнее время она превращалась в аттракцион. Со временем она прекратила свою работу. От карусели сегодня осталась только одна ось, она стоит в воде и увидеть ее можно с берега косы.

На косе есть оборудованная спортивная площадка, а рядом с ней – детская, там установлены тренажеры и детские горки с качелями, но также рядом с ними есть еще одна спортивная и детская площадка, но сделаны они уже руками местных жителей. Рядом с обычными тренажерами для занятий спортом есть самодельные штанги, турники, оборудованы беседки, раздевалка, шалаши для детей, беседки с игрушками.

Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

Несмотря на то, что каждое лето сюда приходят тысячи жителей чтобы искупаться в реке и позагорать, пляж на косе является неофициальным и купаться тут запрещено.

С высоты птичьего полета коса похожа на украинский Герб.

Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

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Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в ДнепреРусский

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