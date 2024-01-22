История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)

С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится практически напротив филармонии. Жителям Днепра он больше известен как «дом с люстрой».

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого необычного дома.

Основная часть строительства домовладения была завершена в 1914 году. Вернее, это было три корпуса доходных домов на одном участке. И хотя корпуса задумывались как единый элемент всего домовладения купца Тувия Иоффе и возводились по единому плану, все они получились разными. Изначально, первый корпус насчитывали 4 этажа, второй 4 этажа и мансарду, а третий – целых 5 этажей.

Иоффе планировал, что во всех корпусах будет 36 квартир, 16 из которых будут сдаваться как комнаты гостиницы, а остальные – просто внаем. Но планам не суждено было реализоваться. Здания так и не были полностью достроены – в 1916 году владелец участка объявил себя банкротом и дома перешли в управление кредиторов.

В 1920-х годах здание было национализировано и превращено в коммуналку, хоть оно и не было полностью завершено в строительном плане. В 1931году к трем зданиям решили пристроить еще одно – четырехэтажное, выходящее фасадом на «красную» линию улицы. Достроить все корпуса удалось только в 1936 году.

В одном из зданий размещались редакции газет «Звезда» и «Днепровская правда», остальные – использовались как жилые дома.

Во время освобождения Днепра в 1943 году в ходе боев здания сильно пострадали – в них сгорела крыша и все перекрытия. После Второй мировой войны здания стали отстраивать и в ходе реконструкции изменили: к четвертым этажам достроили еще один, была изменена планировка квартир и фасада, пристроены балконы. Но главный корпус так и остался четырехэтажным.

В 1970-х годах на стене одного из корпусов был установлен массивная конструкция – «люстра»-фонарь, а все корпуса были соединены между собой. На месте одного из таких «стыков» как раз и решили установить «люстру».

Сегодня большая часть бывшего домовладения Иоффе – это жилые квартиры, некоторые помещения сдаются в аренду и занимать административные учреждения.

фото: Управление по вопросам охраны культурного наследия ДГС, блог А. Костюка, А. Волок

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