История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого необычного дома.
Основная часть строительства домовладения была завершена в 1914 году. Вернее, это было три корпуса доходных домов на одном участке. И хотя корпуса задумывались как единый элемент всего домовладения купца Тувия Иоффе и возводились по единому плану, все они получились разными. Изначально, первый корпус насчитывали 4 этажа, второй 4 этажа и мансарду, а третий – целых 5 этажей.
Иоффе планировал, что во всех корпусах будет 36 квартир, 16 из которых будут сдаваться как комнаты гостиницы, а остальные – просто внаем. Но планам не суждено было реализоваться. Здания так и не были полностью достроены – в 1916 году владелец участка объявил себя банкротом и дома перешли в управление кредиторов.
В 1920-х годах здание было национализировано и превращено в коммуналку, хоть оно и не было полностью завершено в строительном плане. В 1931году к трем зданиям решили пристроить еще одно – четырехэтажное, выходящее фасадом на «красную» линию улицы. Достроить все корпуса удалось только в 1936 году.
В одном из зданий размещались редакции газет «Звезда» и «Днепровская правда», остальные – использовались как жилые дома.
Во время освобождения Днепра в 1943 году в ходе боев здания сильно пострадали – в них сгорела крыша и все перекрытия. После Второй мировой войны здания стали отстраивать и в ходе реконструкции изменили: к четвертым этажам достроили еще один, была изменена планировка квартир и фасада, пристроены балконы. Но главный корпус так и остался четырехэтажным.
В 1970-х годах на стене одного из корпусов был установлен массивная конструкция – «люстра»-фонарь, а все корпуса были соединены между собой. На месте одного из таких «стыков» как раз и решили установить «люстру».
Сегодня большая часть бывшего домовладения Иоффе – это жилые квартиры, некоторые помещения сдаются в аренду и занимать административные учреждения.
фото: Управление по вопросам охраны культурного наследия ДГС, блог А. Костюка, А. Волок
Читайте также:
Автор:
Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более…
В Днепре перекроют Крутогорный спуск.
Водо- и теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.
Купить недорогой дом в Днепре можно в каждом районе города.…
Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более тысяче потребителей.
Подозреваемого уже задержали.
В Кривом Роге мужчину, который буянил в суши-баре, успокаивали правоохранители.
В Днепре перекроют Крутогорный спуск.
Водо- и теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.
Купить недорогой дом в Днепре можно в каждом районе города. Цена зависит не только от состояния жилья, количества квадратных метров в доме, размера двора и наличия ремонта в помещении, но и от района, в котором он находится, близости или дальности…
На Победе поселилась семья лебедей.
Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить бюджетные средства
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 января, подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Он, в частности, поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!