Історія незвичайного «будинку з люстрою» у центрі Дніпра: планувався як готель, але став комуналкою (ФОТО)

З кінця 1900-х років у місті починає інтенсивно забудовуватись нинішня вулиця Воскресенська. Замість невеликих будиночків тут зводять прибуткові будинки, будинки громадського призначення та готелі. Одна з будівель, що збереглася на вулиці з моменту будівництва – будинок Тувія Іоффе, який знаходиться практично навпроти філармонії. Жителям Дніпра він більше відомий як «будинок з люстрою».

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію цього незвичайного будинку.

Основну частину будівництва домоволодіння було завершено 1914 року. Точніше, це було три корпуси прибуткових будинків на одній ділянці. І хоча корпуси замислювалися як єдиний елемент всього домоволодіння купця Тувія Іоффе і зводилися за єдиним планом, всі вони вийшли різними. Спочатку, перший корпус налічував 4 поверхи, другий 4 поверхи та мансарду, а третій – цілих 5 поверхів.

Іоффе планував, що у всіх корпусах буде 36 квартир, 16 з яких здаватимуться як кімнати готелю, а решта – просто оренда. Але плани не були реалізоані. Будинки так і не були повністю добудовані – 1916 року власник ділянки оголосив себе банкрутом і будинки перейшли в управління кредиторів.

У 1920-х роках ділянка з домами була націоналізована і вони перетворились на комуналні, хоч корпуси і не були повністю завершені в будівельному плані. У 1931 році до трьох будівель вирішили прибудувати ще одну – чотириповерхову, яка виходить фасадом на «червону» лінію вулиці.

Добудувати всі корпуси вдалося лише 1936 року. В одній із будівель розміщувалися редакції газет «Зірка» та «Дніпровська правда», решта – використовувалися як житлові будинки.

Під час визволення Дніпра у 1943 році під час боїв будівлі сильно постраждали – у них згорів дах та всі перекриття. Після Другої світової війни будівлі почали відбудовувати і в ході реконструкції змінили: до четвертих поверхів добудували ще один, було змінено планування квартир та фасаду, прибудовано балкони. Проте головний корпус так і залишився чотирьохповерховим.

У 1970-х роках на стіні одного з корпусів було встановлено масивну конструкцію – «люстру»-ліхтар, а всі корпуси були з’єднані між собою. На місці одного з таких «стиків» якраз і вирішили встановити «люстру».

Сьогодні більшість колишнього домоволодіння Іоффе – це житлові квартири, деякі приміщення здаються в оренду та займатимуть адміністративні установи.

фото: Управління з питань охорони культурної спадщини ДМР, блог А. Костюка, О. Волок

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