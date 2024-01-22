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Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Сегодня 12:50
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Ежедневно в Днепре срочно ищут сотрудников для различной работы. Как правило, чтобы устроиться на срочную работу не нужен большой опыт, а лишь желание работать, но бывают исключения, когда опыт все-таки требуется. Заработать на срочной работе в Днепре в среднем получится 14 тыс грн в месяц, но бывают исключения, когда зарплата намного выше или наоборот – сумма в разы меньше.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Журналисты dnepr.info узнали, какие специалисты сегодня необходимы рынку труда в городе и собрали ТОП-10 вакансий со срочной работой в Днепре.

В Днепре срочно требуется продавец в буфет. Территориально он находится в Центральном районе. Трудится нужно будет полный рабочий день, с 7:30 утра до 16:30 дня. Необходимы знание терминала и кассового аппарата, без вредных привычек и с большой порядочностью. Заработать можно от 18 до 20 тыс грн.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Также срочно в Днепре ищут сотрудника –разнорабочего на стройку. Платить обещают от 16 до 20 тыс грн в месяц. Определенную сумму будут выплачивать каждый день. Трудиться нужно будет с 9 утра до 18 вечера. От соискателя требуется: «выполнение разнообразных физических работ на строительной площадке». Место работы будет находится в Центральном районе города.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

На стоянку в Соборном районе срочно требуется охранник. Работать нужно будет сутки через двое. Зарплата будет составлять от 10 до 15 тыс грн.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

В торговую точку в Центральном районе города требуется продавец электронных сигарет. Зарплата от 14 до 17 тыс грн. Полная занятость. Опыт работы не требуется. Нужно будет продавать не только сигареты, но и картриджи и жидкости к ним.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Частный медицинский центр, расположенный в Шевченковском районе Днепра срочно ищет санитарку. Работать нужно будет полный рабочий день, посменно. В обязанности входит уборка помещений согласно санитарным нормам. Соискатель должен быть внимательный, ответственный, аккуратный и чистоплотный, а также иметь опрятный внешний вид. Платить обещают от 9 до 10 тыс грн в месяц.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Ресторану в Центральном районе Днепра требуется повар холодного и горячего цеха. Платить обещают 1,1 тыс грн за смену или от 16,5 до 22 тыс грн в месяц. На вакансию нужен человек с опытом работы от 3-х лет. Трудиться нужно будет полный рабочий день, с 10 утра до 22 вечера. Питание бесплатно.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

В швейный цех срочно требуется швея. Зарплата от 12 до 16 тыс грн в месяц – все зависит от выработки. Опыт работы не требуется. Работать нужно будет с 9:00 до 18:00.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

В кальянный бар в Соборном районе Днепра срочно требуется официант. Опыт работы не нужен. Работать нужно будет полный рабочий день. Зарплата – от 7,5 до 15 тыс грн в месяц.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Автосалону в Шевченковском районе Днепра срочно требуется уборщица. Ставка – 7,5 тыс грн в месяц. Есть разные графики работ 2/2, 3/3 или с Понедельника по субботу с 7600 до 18:00. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. От сотрудника будущий работодатель ждет ответственного отношения к работе, пунктуальности, деликатности, опрятного внешнего вида и отсутствия вредных привычек.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

На разлив воды в точку в Центральном районе срочно требуется продавец. Зарплата от 3,5 до 4 тыс грн в месяц. Работать нужно будет по графику 3/3, с 8:00 до 19:00. В день зарплата составит 250 грн.

Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

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Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплатУкраїнська Новости Днепра про Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплатРусский

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