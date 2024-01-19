Сколько стоят однушки в Новокодацком районе Днепра: обзор 10 самых дешевых квартир (ФОТО)

В состав Новокодацкого района входит несколько больших жилмассивов. Здесь есть как небольшие дома – на 3-5 этажей, так и многоэтажные высотки и новые ЖК. Купить недорогую квартиру тут легко, такого жилья в разных домах района много. Стоимость однокомнатной в среднем тут составляет 800 тыс грн, но можно найти жилье и дешевле.

Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о стоимости самых недорогих однокомнатных квартир в разных районах Днепра. На очереди Новокодацкий район.

Неподалеку от проспекта Мазепы в Днепре находится дом, где продают самые дешевые квартиры в этом районе. Здание шестиэтажное, возведено было недавно – это клубный дом. Квартира на среднем этаже тут обойдется в 563,3 тыс грн. Жилье в состоянии: «после строителей». Квартира общей площадью 23 кв м. Дом построен в 2022 году. В квартире два панорамных окна, через дорогу – парк.

На несколько тысяч дороже – за 575,2 тыс грн в Новокодацком районе можно купить однокомнатную квартиру на улице Данилы Галицкого. Находится она на 5 этаже 6-ти этажного дома. Общая площадь 31 кв м. Как сказано в объявлении: «квартира не испорчена ремонтом», то есть он там когда-то был, но сейчас жилье в таком состоянии, словно его никогда не ремонтировали.

Недорогая квартира на улице Коксовой обойдется в 594,4 тыс грн. Находится она на последнем, 2 этаже дома. Общая площадь помещения – 20 кв м. В квартире недавно был ремонт, есть новая мебель.

613,6 тыс грн обойдется однокомнатная квартира в районе улицы Аудиторной. Жилье расположено на 3 этаже дома, под самой крышей. Общая площадь квартиры – 26 кв м. Кухня в квартире довольно большая – 10 кв м, но в ней также находится душевая кабинка. Так что это совмещенная ваша-кухня.

Однокомнатная квартира на улице Волынской обойдется в 671,1 тыс грн. Находится она на последнем этаже панельного дома. В квартире нет газа, но есть электричество. Ремонт тут был очень много лет назад.

Купить однокомнатную квартиру на проспекте Ивана Мазепы обойдется в 717 тыс грн. В квартире нет ремонта, но она довольна большая для однокомнатной – 42 кв м. Расположена на 3 этаже 4-х этажного дома.

Почти 721 тыс грн хотят выручить за однокомнатную квартиру на жилмассиве Красный Камень в Днепре. Жилье находится на последнем этаже 9-ти этажного дома, общая площадь 22,2 кв м. Как отмечает автор объявления: «квартира в жилом состоянии. Есть стабилизатор напряжения, усилена проводка». В квартире установлен кондиционер и посудомойная машина. Все это достанется новому хозяину.

Купить квартиру на жилмассиве Западный в Днепре обойдется в 747,8 тыс грн. Расположено жилье на 8 этаже панельного дома. Общая площадь – 22 кв м. В квартире в 2020 году был косметический ремонт с заменой коммуникаций. По договоренности собственники могут оставить мебель и технику.

Квартира в районе проспекта Ивана Мазепы в новом доме обойдется в 805,3 тыс грн. Дом был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Квартира находится на 1 этаже 4-х этажного здания. Территория двора закрыта. Сама квартира – с ремонтом. Установлено автономное электрическое отопление.

На улице Авиационной в Днепре купить квартиру можно за 843,7 тыс грн. Общая площадь помещения 29 кв м. Жилье находится на 3 этаже 5-ти этажного дома. Во дворе есть погреб.

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