Если истек срок действия водительских прав: можно ли ездить с ними и во сколько обойдется замена

Согласно действующему в Украине законодательству, после успешной сдачи теоретического и практического экзамена новоявленный водитель получает права сроком действия на два года. После этого, документ необходимо обменять.

Журналисты dnepr.info узнали, как долго можно ездить с просроченным водительским удостоверением, предусмотрен ли за это штраф и где его можно обменять.

Как долго можно ездить с просроченными правами

Если срок действия водительского удостоверения закончился во время военного положения – оно продолжает считаться действительным на всей территории Украины. Также действительным оно будет считаться еще год, после отмены военного положения. При этом, на территории других стран такие права будут считаться недействительными.

Где можно обменять водительские права

Обменять старое водительское удостоверение на новое можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места прописки. Также это можно сделать онлайн, в Электронном кабинете водителя.

Обменять впервые выданные права на «постоянные» можно только если истек срок действия документа.

Какие документы нужны для обмена прав

Пока в Украине действует военное положение, то поменять водительское удостоверение можно имея при себе лишь паспорт и идентификационный код. Никаких других документов не требуется. Для ВПЛ необходимо подать справку о взятии на учет, в которой указано фактическое место жительства.

Как быстро выдадут новые права

При обращении в сервисный центр МВД новые права можно получить в тот же день. При подаче заявления онлайн документы будут готовы в течение 14 рабочих дней. Стоимость «пластика» 515 грн.

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