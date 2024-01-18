Якщо минув термін дії водійських прав: чи можна їздити з ними і скільки коштуватиме заміна

Журналісти dnepr.info дізналися, як довго можна їздити з простроченим посвідченням водія, чи передбачено за це штраф і де його можна обміняти.
Якщо термін дії посвідчення водія закінчився під час військового стану – воно продовжує вважатися дійсним на всій території України. Також дійсним воно вважатиметься ще рік, після скасування військового стану. При цьому на території інших країн такі права вважатимуться недійсними.
Обміняти старе посвідчення водія на нове можна в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця прописки. Також це можна зробити онлайн в Електронному кабінеті водія.
Обміняти вперше видані права на «постійні» можна лише якщо минув термін дії документа.
Поки в Україні діє військовий стан, то поміняти посвідчення водія можна маючи при собі лише паспорт та ідентифікаційний код. Жодних інших документів не потрібно. Для ВПО необхідно подати довідку про взяття на облік, в якій зазначено фактичне місце проживання.
При зверненні до сервісного центру МВС нові права можна отримати того ж дня. Під час подання заяви онлайн документи будуть готові протягом 14 робочих днів. Вартість «пластику» 515 грн.
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