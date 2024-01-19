Как выглядел уникальный деревянный дом, в котором жил Дмитрий Яворницкий в Днепре (ФОТО)

В начале прошлого века на современной Соборной площади в Днепре стоял живописный деревянный домик. Здание на два этажа венчала необычная веранда. Деревянные дома для города конца XiX века были практически редкостью. Дело в том, что их запретили строить в 1850-х годах, постепенно «заменяя» здания из дерева на каменные. Но в исторической части города – на Соборной горе и рядом до Второй мировой войны сохранилось несколько таких зданий. Позже – все они были уничтожены.
С 1902 по 1905 годы в этом доме проживал историк и заведующий музеем А. Поля – Дмитрий Яворницкий. Вполне вероятно, что историк занимал не весь дом, а какую-то его часть. Со временем Дмитрий Яворницкий переехал в другой дом на Соборной площади. Сейчас место, где он жил стало его музеем.
Точный адрес, где находился этот дом неизвестен – номер здания не сохранился, а только фото. Здание не пережило Вторую мировую войну и полностью сгорело. На его месте был возведен другой дом.
фото: Н. Чабан, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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