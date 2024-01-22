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  • Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Сьогодні 12:50
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Щодня у Дніпрі терміново шукають співробітників для різної роботи. Як правило, щоб влаштуватися на термінову роботу не потрібний великий досвід, а лише бажання працювати, але бувають винятки, коли досвід таки потрібен. Заробити на терміновій роботі у Дніпрі в середньому можна 14 тис грн на місяць, але бувають винятки, коли зарплата набагато вища чи навпаки – сума в рази менша.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Журналісти dnepr.info дізналися, які фахівці сьогодні необхідні ринку праці у місті та зібрали ТОП-10 вакансій із терміновою роботою у Дніпрі.

У Дніпрі терміново потрібен продавець у буфет. Територіально місце роботи знаходиться у Центральному районі. Працювати потрібно повний робочий день, з 7:30 ранку до 16:30 дня. Необхідні знання терміналу та касового апарату,  претендент має бути без шкідливих звичок та з великою порядністю. Заробити можна від 18 до 20 тис грн.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Також терміново у Дніпрі шукають співробітника-різноробочого на будівництво. Платити обіцяють від 16 до 20 тис грн на місяць. Певну суму виплачуватимуть щодня. Працювати потрібно буде з 9 ранку до 18 вечора. Від претендента вимагається: «виконання різноманітних фізичних робіт на будівельному майданчику». Місце роботи знаходиться у Центральному районі міста.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

На парковку в Соборному районі терміново потрібний охоронець. Працювати потрібно буде добу через дві. Зарплата становитиме від 10 до 15 тис. грн.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

У торгову точку в Центральному районі міста потрібний продавець електронних сигарет. Зарплата від 14 до 17 тис грн. Повна зайнятість. Досвід роботи не потрібний. Потрібно буде продавати не лише сигарети, а й картриджі та рідини до них.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Приватний медичний центр  у Шевченківському районі Дніпра терміново шукає санітарку. Працювати потрібно буде повний робочий день, позмінно. До обов’язків входить прибирання приміщень відповідно до санітарних норм. Претендент має бути уважний, відповідальний, акуратний, а також мати охайний зовнішній вигляд. Платити обіцяють від 9 до 10 тис грн на місяць.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Ресторану в Центральному районі Дніпра потрібний кухар холодного та гарячого цеху. Платити обіцяють 1,1 тис грн за зміну або від 16,5 до 22 тис грн на місяць. На вакансію потрібна людина з досвідом роботи від 3-х років. Працювати потрібно буде повний робочий день, з 10 ранку до 22 вечора. Харчування безкоштовно.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

У швейний цех терміново потрібна швачка. Зарплата від 12 до 16 тис грн на місяць – все залежить від виробітку. Досвід роботи не потрібний. Працювати потрібно буде з 9:00 до 18:00.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Кальянний бар у Соборному районі Дніпра терміново шукає офіціанта. Досвід роботи не потрібний. Працювати потрібно буде повний робочий день. Зарплата – від 7,5 до 15 тис грн на місяць.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Автосалону у Шевченківському районі Дніпра терміново потрібна прибиральниця. Ставка – 7,5 тис грн на місяць. Є різні графіки робіт 2/2, 3/3 або з понеділка до суботи з 7600 до 18:00. Досвід роботи вітається, але не обов’язковий. Від співробітника майбутній роботодавець чекає на відповідальне ставлення до роботи, пунктуальності, делікатності, охайного зовнішнього вигляду та відсутності шкідливих звичок.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

На розлив води в точку в Центральному районі терміново потрібний продавець. Зарплата від 3,5 до 4 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде за графіком 3/3 з 8:00 до 19:00. На день зарплата становитиме 250 грн.

Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

 

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Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплатУкраїнська Новости Днепра про Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплатРусский

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