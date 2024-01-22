Яких фахівців терміново шукають у Дніпрі: перелік вакансій та зарплат

Щодня у Дніпрі терміново шукають співробітників для різної роботи. Як правило, щоб влаштуватися на термінову роботу не потрібний великий досвід, а лише бажання працювати, але бувають винятки, коли досвід таки потрібен. Заробити на терміновій роботі у Дніпрі в середньому можна 14 тис грн на місяць, але бувають винятки, коли зарплата набагато вища чи навпаки – сума в рази менша.

Журналісти dnepr.info дізналися, які фахівці сьогодні необхідні ринку праці у місті та зібрали ТОП-10 вакансій із терміновою роботою у Дніпрі.

У Дніпрі терміново потрібен продавець у буфет. Територіально місце роботи знаходиться у Центральному районі. Працювати потрібно повний робочий день, з 7:30 ранку до 16:30 дня. Необхідні знання терміналу та касового апарату, претендент має бути без шкідливих звичок та з великою порядністю. Заробити можна від 18 до 20 тис грн.

Також терміново у Дніпрі шукають співробітника-різноробочого на будівництво. Платити обіцяють від 16 до 20 тис грн на місяць. Певну суму виплачуватимуть щодня. Працювати потрібно буде з 9 ранку до 18 вечора. Від претендента вимагається: «виконання різноманітних фізичних робіт на будівельному майданчику». Місце роботи знаходиться у Центральному районі міста.

На парковку в Соборному районі терміново потрібний охоронець. Працювати потрібно буде добу через дві. Зарплата становитиме від 10 до 15 тис. грн.

У торгову точку в Центральному районі міста потрібний продавець електронних сигарет. Зарплата від 14 до 17 тис грн. Повна зайнятість. Досвід роботи не потрібний. Потрібно буде продавати не лише сигарети, а й картриджі та рідини до них.

Приватний медичний центр у Шевченківському районі Дніпра терміново шукає санітарку. Працювати потрібно буде повний робочий день, позмінно. До обов’язків входить прибирання приміщень відповідно до санітарних норм. Претендент має бути уважний, відповідальний, акуратний, а також мати охайний зовнішній вигляд. Платити обіцяють від 9 до 10 тис грн на місяць.

Ресторану в Центральному районі Дніпра потрібний кухар холодного та гарячого цеху. Платити обіцяють 1,1 тис грн за зміну або від 16,5 до 22 тис грн на місяць. На вакансію потрібна людина з досвідом роботи від 3-х років. Працювати потрібно буде повний робочий день, з 10 ранку до 22 вечора. Харчування безкоштовно.

У швейний цех терміново потрібна швачка. Зарплата від 12 до 16 тис грн на місяць – все залежить від виробітку. Досвід роботи не потрібний. Працювати потрібно буде з 9:00 до 18:00.

Кальянний бар у Соборному районі Дніпра терміново шукає офіціанта. Досвід роботи не потрібний. Працювати потрібно буде повний робочий день. Зарплата – від 7,5 до 15 тис грн на місяць.

Автосалону у Шевченківському районі Дніпра терміново потрібна прибиральниця. Ставка – 7,5 тис грн на місяць. Є різні графіки робіт 2/2, 3/3 або з понеділка до суботи з 7600 до 18:00. Досвід роботи вітається, але не обов’язковий. Від співробітника майбутній роботодавець чекає на відповідальне ставлення до роботи, пунктуальності, делікатності, охайного зовнішнього вигляду та відсутності шкідливих звичок.

На розлив води в точку в Центральному районі терміново потрібний продавець. Зарплата від 3,5 до 4 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде за графіком 3/3 з 8:00 до 19:00. На день зарплата становитиме 250 грн.

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