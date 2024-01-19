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  • Як виглядав унікальний дерев’яний будинок, в якому мешкав Дмитро Яворницький у Дніпрі (ФОТО)

Як виглядав унікальний дерев’яний будинок, в якому мешкав Дмитро Яворницький у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:25
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У Дніпрі наразі існує лише один дерев'яний будинок. Він був збудований за часів Катеринослава і знаходиться на Крутогірному узвозі. Понад 150 років тому таких будинків у місті було значно більше і в одному з них навіть мешкав історик Дмитро Яворницький. А сам будинок знаходився на Соборній площі.

Новости Днепра про Як виглядав унікальний дерев'яний будинок, в якому мешкав Дмитро Яворницький у Дніпрі (ФОТО)

На початку минулого століття на сучасній Соборній площі у Дніпрі стояв мальовничий дерев’яний будиночок. Будівлю на два поверхи вінчала незвичайна веранда. Дерев’яні будинки для міста кінця XIX століття були практично рідкістю. Справа в тому, що їх заборонили будувати у 1850-х роках, поступово «замінюючи» будинки з дерева на кам’яні. Але в історичній частині міста – на Соборній горі до Другої світової війни збереглося кілька таких будівель. Пізніше всі вони були знищені.

З 1902 по 1905 роки у цьому будинку проживав історик та завідувач музеєм А. Поля – Дмитро Яворницький. Цілком імовірно, що історик займав не весь будинок, а якусь його частину. Згодом Дмитро Яворницький переїхав до іншого будинку на Соборній площі. Зараз місце, де він жив, стало його Будинком-музеєм.

Новости Днепра про Як виглядав унікальний дерев'яний будинок, в якому мешкав Дмитро Яворницький у Дніпрі (ФОТО)

Точна адреса, де знаходився цей  дерев’яний будинок, невідома – номера будівлі не зберіглося, є лише фото. Будівля не пережила Другу світову війну та повністю згоріла. На її місці було зведено інший будинок.

фото: М. Чабан, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

 

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Новости Днепра про Як виглядав унікальний дерев'яний будинок, в якому мешкав Дмитро Яворницький у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав унікальний дерев'яний будинок, в якому мешкав Дмитро Яворницький у Дніпрі (ФОТО)Русский

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