Скільки коштують однушки у Новокодацькому районі Дніпра: огляд 10 найдешевших квартир (ФОТО)

До складу Новокодацького району входить кілька великих житлових масивів. Тут є як невеликі будинки – на 3-5 поверхів, так і багатоповерхові висотки та нові ЖК. Купити недорогу квартиру тут легко, такого житла у різних будинках району багато. Вартість однокімнатної в середньому тут становить 800 тис грн, але можна знайти житло і дешевше.

Журналісти dnepr.info продовжують серію матеріалів про вартість найдешевших однокімнатних квартир у різних районах Дніпра. На черзі огляд цін на квартири у Новокодацькому районі.

Неподалік проспекту Мазепи у Дніпрі знаходиться будинок, де продають найдешевші квартири у цьому районі.Знаходиться житло у шестиповерховому клубному будинку. Квартира на середньому поверсі тут коштуватиме 563,3 тис грн. Житло в стані: «після будівельників». Квартира загальною площею 23 кв м. Будинок збудований у 2022 році. У квартирі два панорамні вікна, через дорогу – парк.

На кілька тисяч дорожче – за 575,2 тис грн у Новокодацькому районі можна купити однокімнатну квартиру на вулиці Данила Галицького. Знаходиться вона на 5-му поверсі 6-ти поверхового будинку. Загальна площа 31 кв м. Як сказано в оголошенні: «квартира не зіпсована ремонтом», тобто він там колись був, але зараз житло в такому стані наче його ніколи не ремонтували.

Недорога квартира на вулиці Коксовій коштуватиме 594,4 тис грн. Знаходиться вона на останньому, 2 поверсі будинку. Загальна площа приміщення – 20 кв м. У квартирі нещодавно був ремонт, є нові меблі.

613,6 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира в районі вулиці Аудиторної. Житло розташоване на 3 поверсі будинку, під самим дахом. Загальна площа квартири – 26 кв м. Кухня в квартирі досить велика – 10 кв. м, але в ній також знаходиться душова кабіна. Так що це суміщена вана- кухня.

Однокімнатна квартира на вулиці Волинській коштуватиме 671,1 тис грн. Знаходиться вона на останньому поверсі панельного будинку. У квартирі немає газу, але є електрика. Ремонт тут був багато років тому.

Купити однокімнатну квартиру на проспекті Івана Мазепи коштуватиме 717 тис грн. У квартирі немає ремонту, але вона доволі велика для однокімнатної – 42 кв м. Розташована на 3 поверсі 4-х поверхового будинку.

Майже 721 тис грн хочуть виручити за однокімнатну квартиру на житловому масиві Червоний Камінь у Дніпрі. Житло знаходиться на останньому поверсі 9-ти поверхового будинку, загальна площа 22,2 кв м. Як зазначає автор оголошення: «квартира в житловому стані. Є стабілізатор напруги, посилена проводка». У квартирі встановлений кондиціонер та посудомийна машина. Все це дістанеться новому господареві.

Купити квартиру на житловому масиві Західний у Дніпрі коштуватиме 747,8 тис грн. Розташоване житло на 8-му поверсі панельного будинку. Загальна площа – 22 кв м. У квартирі у 2020 році був косметичний ремонт із заміною комунікацій. За домовленістю власники можуть залишити меблі та техніку.

Квартира в районі проспекту Івана Мазепи в новому будинку коштуватиме 805,3 тис грн. Будинок був зданий в експлуатацію у 2018 році. Квартира знаходиться на 1 поверсі 4-х поверхової будівлі. Двір – це закрита територія під охороною. Сама квартира – з ремонтом. Встановлено автономне електричне опалення.

На вулиці Авіаційній у Дніпрі купити квартиру можна за 843,7 тис грн. Загальна площа приміщення 29 кв м. Житло знаходиться на 3 поверсі 5-ти поверхового будинку. На подвір’ї є льох.

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