Кого найчастіше шукають роботодавці у Дніпрі: перелік вакансій 2024

За даними одного з порталу для пошуку роботи, у Дніпрі налічується 6,5 тис різних вакансій. Шукають різних співробітників: з досвідом і без, тих, хто готовий працювати повний день в офісі або тих, хто хоче працювати віддалено чи може присвятити роботі тільки частину дня.

Журналісти dnepr.info дізналися, на які вакансії та на які посади у Дніпрі найбільше шукають співробітників.

Великий вибір вакансій

Найбільше оголошень про пошук співробітників у сфері робочих спеціальностей та виробництва – 1257 оголошень. Потрібні не тільки слюсарі, будівельники, механіки та оператори токарних верстатів, а й швачки, пекарі, комплектувальники, різноробочі, інженери, зварювальники. На другому місці – співробітники сфери обслуговування – для них у Дніпрі налічується 972 вакансії. Потрібні пекарі, бармени, няні, кур’єри, оператори на пошту та заправку. Також на ринку праці великий попит на тих, хто займається продажами та закупівлями – на порталі з пошуку роботи налічується 785 таких вакансій. Серед них менеджери, спеціалісти з обслуговування клієнтів, продавці, мерчандайзери та представники фірм.

У Дніпрі дуже потрібні ті, хто займається логістикою. Таких вакансій налічується 651. Крім логістів шукають операторів, експедиторів, комірників, фасувальників

Шукають у Дніпрі і тих, хто працюватиме адміністраторами, а також керівниками середньої ланки – таких вакансій налічується 552. Серед них найрізноманітніші – від виконроба до інспектора відділу кадрів, завідувача складу та ІТ-директора, категорійного менеджера та завідувача аптеки. Багато вакансій та у сфері торгівлі – 525 оголошень. Потрібні продавці та касири.

У категорії «транспорт та автобізнес» потрібні 479 співробітників на різні вакансії. Це водії-міжнародники, таксисти, механіки. Для бухгалтерів та аудиторів у Дніпрі налічується 447 вакансій. Для тих, хто має фармацевтичну або медичну освіту, у Дніпрі налічується 512 вакансій. Робота є не тільки для лікарів, а й для провізорів, медсестер та медичних представників.

Також у Дніпрі є 329 вакансій у сфері діловодства. В основному шукають офіс-менеджерів, завгоспів, адміністраторів рецепції та операторів кол-центрів.

Мало вакансій

Найменше у Дніпрі шукають співробітників для роботи у сфері страхування – всього 3 вакансії. Мало роботи і для тих, хто хоче працювати у сфері культури та музики – 29 варіантів. Тих, хто готовий працювати із нерухомістю – 47 вакансій. Мало вакансій у сфері сільського господарства та агробізнесу – 51 пропозиція. На ринку є 74 пропозиції для керівництва вищої ланки

На які посади потрібні працівники

Найбільше у Дніпрі шукають менеджерів у шоу-рум та з продажу – 438 та 399 пропозицій на порталі відповідно, продавців – 397 пропозицій, бухгалтерів – 262 пропозиції для людей з різним досвідом роботи, водіїв у всіх варіаціях – 257 вакансій, адміністраторів салонів краси, магазинів, фітнес клубів – 240 вакансій.

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