Ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе: виникла пожежа

Армія рф ввечері здійснила черговий обстріл Нікополя.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікополь. Після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері. Вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Як повідомляють в ОВА, після вчорашнього збиття ворожого БпЛА у Дніпровському районі уламками пошкоджено дачний будинок, лінію електропередач та господарську споруду.

Вночі Захисника неба з ПвК “Схід” збили два ворожих безпілотники.

Сьогодні ми писали про те, що вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири на проспекті Поля.

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