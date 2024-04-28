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Ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе: виникла пожежа

Сьогодні 09:39
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Армія рф ввечері здійснила черговий обстріл Нікополя.

Новости Днепра про Ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе: виникла пожежа

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікополь. Після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері. Вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Як повідомляють в ОВА, після вчорашнього збиття ворожого БпЛА у Дніпровському районі уламками пошкоджено дачний будинок, лінію електропередач та господарську споруду.

Вночі Захисника неба з ПвК “Схід” збили два ворожих безпілотники.

Сьогодні ми писали про те, що вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири на проспекті Поля.

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Новости Днепра про Ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе: виникла пожежаУкраїнська Новости Днепра про Ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе: виникла пожежаРусский

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