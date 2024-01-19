Кого чаще ищут работодатели в Днепре: перечень вакансий 2024

По данным одного из портала для поиска работы, в Днепре насчитывается 6,5 тыс различных вакансий. Требуются разные соискатели: с опытом и без, те, кто готов трудится полный день в офисе или те, кто хочет работать удаленно или может посвятить работе только часть дня.

Журналисты dnepr.info узнали, на какие вакансии и на какие должности в Днепре больше всего ищут сотрудников.

Большой выбор вакансий

Больше всего объявлений о поиске сотрудников в сфере рабочих специальностей и производства – 1257. Требуются не только слесари, строители, механики и операторы токарных верстатов, а и швеи, пекари, комплектовщики, разнорабочие, инженеры, сварщики. На втором месте – сотрудники сферы обслуживания – для них в Днепре насчитывается 972 вакансии. Нужны пекари, бармены, няни, курьеры, операторы на почту и заправку. Также на рынке труда большой спрос на тех, кто занимается продажами и закупками – на портале по поиску работы насчитывается 785 таких вакансий. Среди них менеджеры, специалисты по обслуживанию клиентов, продавцы, мерчандайзеры и различные представители фирм.

В Днепре очень нужны те, кто занимается логистикой. Таких вакансий насчитывается 651. Помимо логистов и операторов, экспедиторы, кладовщики, фасовщики.

Ищут в Днепре и тех, кто будет работать администраторами, а также руководителями среднего звена – таких вакансий насчитывается 552. Среди них самые разные – от прораба до инспектора отдела кадров, заведующего складом и ИТ-директора, категорийного менеджера и заведующего аптекой. Много вакансий и в сфере торговли – 525 объявлений. Нужны продавцы и кассиры.

В категории «транспорт и автобизнес» требуется 479 сотрудников на разные вакансии. Это водители-международники, таксисты, механики. Для бухгалтеров и аудиторов в Днепре насчитывается 447 вакансий. Для тех, кто имеет фармацевтическое или медицинское образование в Днепре насчитывается 512 вакансий. Работа есть не только для врачей, но и для провизоров, медсестер и медицинских представителей.

Также в Днепре есть 329 вакансий в сфере деловодства. В основном ищут офис-менеджеров, завхозов, администраторов рецепции и операторов колл-центров.

Мало вакансий

Меньше всего в Днепре ищут сотрудников для работы в сфере страхования – всего 3 вакансии. Мало работы и тех, кто хочет трудится в сфере культуры и музыки – 29 вариантов. Тех, кто готов работать с недвижимостью – 47 вакансий. Мало вакансий и в сфере сельского хозяйства и агробизнеса – 51 предложение. На рынке есть 74 предложения для руководства высшего звена

На какие должности нужны сотрудники

Больше всего в Днепре ищут менеджеров в шоу-рум и по продажам – 438 и 399 предложений на портале соответственно, продавцов – 397 предложений, бухгалтеров – 262 предложения для людей с различным опытом работы, водителей во всех вариациях – 257 вакансий, администраторов салонов красоты, магазинов, фитнес-клубов – 240 вакансий.

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