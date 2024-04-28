У Дніпрі на проспекті Олександра Поля вогнеборці врятували чоловіка з палаючої квартири

У Дніпрі чоловіка врятували з палаючої квартири.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався на проспекті Олександра Поля Центрального району міста Дніпро, вчора, близько 19 години вечора.

По прибуттю надзвичайників до місця виклику встановлено, що на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку горить квартира на площі 17 кв. м. Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку врятували чоловіка з палаючої квартири та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу, — йдеться у допису рятувальників.

Вогонь загасили за 15 хвилин. До локалізації вогню залучались 20 вогнеборців.

Вчора ми писали про те, що у Кривому Розі: рятувальники деблокували водійку з понівеченого автомобіля.

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