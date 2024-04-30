Тяжелый люкс: в Днепре заметили курьера на «золотом» скутере

На днях в Днепре заметили курьера на «золотом» скутере.
Видео опубликовали горожане в соцсети.
На кадрах можно увидеть транспортное средство, окрашенное в цвет золота. Владелец скутера заморочился и покрасил чуть ли не каждую деталь. Кроме того, курьер купил себе «золотой» шлем — чтобы, так сказать, завершить «образ».
В комментариях под видео горожане отметили, что это новый вариант доставки — «Тяжелый люкс».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 18-летний художник продает картину за 50 млн грн: как она выглядит.
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