Важкий люкс: у Дніпрі помітили кур’єра на “золотому” скутері

Днями у Дніпрі помітили кур’єра на “золотому” скутері.
Відео опублікували містяни у соцмережі.
На кадрах можна побачити транспортний засіб, пофарбований у колір золота. Власник скутера заморочився та пофарбував чи не кожну деталь. Крім того, кур’єр купив собі “золотий” шолом – щоб, так би мовити, завершити “образ”.
У коментарях під відео містяни зазначили, що це новий варіант доставки – «Важкий люкс».
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 18-річний художник продає картину за 50 млн грн: як вона виглядає.
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