Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Важкий люкс: у Дніпрі помітили кур’єра на “золотому” скутері

Сьогодні 13:48
просмотров

Коли можеш собі дозволити!

Новости Днепра про Важкий люкс: у Дніпрі помітили кур'єра на

Днями у Дніпрі помітили кур’єра на “золотому” скутері.

Відео опублікували містяни у соцмережі.

На кадрах можна побачити транспортний засіб, пофарбований у колір золота. Власник скутера заморочився та пофарбував чи не кожну деталь. Крім того, кур’єр купив собі “золотий” шолом – щоб, так би мовити, завершити “образ”.

У коментарях під відео містяни зазначили, що це новий варіант доставки – «Важкий люкс».

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 18-річний художник продає картину за 50 млн грн: як вона виглядає.

Читайте також:

Новости Днепра про Важкий люкс: у Дніпрі помітили кур'єра на Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Стріляла в 17-річну дівчину: зʼявилося відео конфлікту між підлітками біля кафе на ж/м Ломівській
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:07
    Стріляла в 17-річну дівчину: зʼявилося відео конфлікту між підлітками біля кафе на ж/м Ломівській

    Підліткова "стрілка" завершилася стріляниною.

    У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

    На фасаді Художнього музею в Дніпрі з'явилася світлова інсталяція.

    Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:30
    Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики

    У Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики, яка перебуває під загрозою…

    Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів: де і як отримати послуги у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів: де і як отримати послуги у Дніпрі

    Гранична вартість наданих медичних послуг, згідно з постановою уряду, не…

    Наверх