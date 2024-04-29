В Днепре 18-летний художник продает картину за 50 млн грн: как она выглядит

18-летний художник из Днепра продает свою авторскую картину под названием «Жизнь» за 50 млн грн.
Такое объявление 25 апреля появилось на сайте OLX.
В описании под картиной значится, что ее размер 35х45 см, выполнена акриловыми красками.
Отметим, на этом сайте есть и другие объявления от этого художника. Например, есть картина «all i need» или «девушка с котом» за 750 000 грн, «Дожди» за 700 грн и другие.
В Instagram-профиле художника написано, что его «цель — продать картину за миллион долларов». Там также днепрянин публикует свои работы.
Напомним, ранее мы писали, что в самом центре Днепра заметили автопробег «уклонистов».
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