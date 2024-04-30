Бесплатное зубопротезирование для военных и ветеранов: где и как получить услуги в Днепре

Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ запустило пилотный проект «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Инициатива реализуется дополнительно к Программе медицинских гарантий, в бюджет на 2024 год заложено 750 млн грн.
Об этом сообщили в Минздраве.
Пилотный проект бесплатного зубопротезирования военнослужащих и ветеранов является социально-важной инициативой. Это необходимый шаг, цель которого — позаботиться о комфортной жизни наших военных, их здоровье, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Кто может получить услугу бесплатно:
В Минздраве отмечают, что сейчас услуги предоставляются в 45 медучреждениях Украины, которые законтрактованы Национальной службой здоровья Украины. В Днепре это:
Заключение и подписание договоров продолжается, поэтому перечень медучреждений будет расширяться, — добавили в Минздраве.
Важно: воспользоваться программой бесплатного зубопротезирования пациент может один раз в течение года. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг, согласно постановлению правительства, не может превышать 14 984 гривны.
Чтобы получить услугу, необходимо обратиться в медицинское учреждение, которое входит в список законтрактованных участников пилотного проекта, предварительно получив направление от врача-стоматолога. Также необходимо подготовить пакет копий документов с предъявлением их оригиналов и написать заявление.
С подробным перечнем документов, услуг и законтрактованными медицинскими учреждениями можно ознакомиться на сайте НСЗУ по ссылке. В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь к операторам контакт-центра НСЗУ по телефону 16-77.
Напомним, ранее мы писали, как сделать прививку от гепатита В в Днепре.
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