Річка, кущі бузку та трамвай: як за 170 років змінився зелений бульвар на Яворницкього у Дніпрі (ФОТО)

Проспект Яворницького – один із найстаріших у Дніпрі. Він став головною та центральною вулицею міста практично з моменту заснування населеного пункту. Вздовж частини проспекту довгий час текла річка Половиця, також на вулиці мешканці міста пасли свійських тварин, але в 1850-х роках центральний проспект почав стрімко змінюватися - на ньому з'явилися зелені алеї з деревами, кущами та лавами.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як облаштовувався центральний проспект міста понад 175 років тому.

Нинішній проспект Яворницького на першому генеральному плані міста Катеринослава мав стати «великою дорогою», яка поєднала б Соборну гору та нижню частину міста, а зелені бульвари мали стати окрасою нагірної частини міста, де сьогодні знаходяться вулиця Вернадського.

На початку 1847 губернатором Катеринослава став Андрій Фабр. Одним із перших рішень його було – облаштувати головний проспект міста. На той час, незважаючи на назву «проспект», територія протяжністю кілька кілометрів була більш схожа на порожнє поле, де пасуться домашні тварини.

Спочатку Фабр змінив висоту Соборної гори – великий пласт землі з неї зняли і зробили гору не такою крутою, потім сховав річку Половицю в колектор під землю, а потім почав облаштовувати головну вулицю міста – сьогодні це проспект Яворницького. Фабр висадив там цілу алею дерев. Губернатор особисто висаджував на проспекті бузок, клен, тополю. Для поливу дерев воду доставляли із Дніпра. Фабр ретельно стежив за станом кожного деревця. Під деревами було встановлено лави для відпочинку.

Мешканці міста спочатку були не задоволені облаштуванням головної міської вулиці. На проспекті вони звикли пасти корів і свиней, проїжджою частиною вільно розгулювали кури. Губернатор своїм указом заборонив мешканцям міста пасти живність на центральній вулиці, а курей замкнути у курниках і не випускати на дорогу.

Фабр кілька разів на день прогулювався проспектом і дивився, щоб його указ виконувався. Пізніше, коли на вулиці розцвіли кущі бузку він особисто ловив любителів обірвати квіти, лаявся і відводив любителів бузку до наглядача.

У 1861 року на центральному проспекті було вже було шосе – від Соборної гори до Казенного саду, з двох боків від дороги були тротуари, на яких були висаджені дерева.

Коли дерева підросли і розпускалися кущі бузку – вони створювали тінь та прохолоду на бульварах. Тут полюбили гуляти містяни. Бульвар починався від нинішньої вулиці Винниченка та територіально закінчувався за оперним театром.

Місцеві жителі зелений бульвар прозвали «Фабровським». Згодом на ньому вирішили прокласти трамвайну лінію. Але тут знову місцеве населення виступило проти. Щоб прокласти рейки, треба було рубати дерева, а мешканцям така ідея категорично не подобалася.

Після прокладання трамвайної лінії увесь бульвар знову засадили деревами.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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