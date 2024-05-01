У Дніпрі на проспекті Науки пішоходи та водії переводили через дорогу змію (ВІДЕО)

Змія, яка переповзала дорогу, спровокувала невеликий затор на проспекті Науки.

У Дніпрі триває пік активності гадюк, вужів та інших плазунів. Раніше цілі зміїні кубла бачили на Січеславській Набережній біля води, але цього разу змію, яка переповзала через жваву автомобільну дорогу помітили на проспекті Науки (ексГагаріна).

Маленька змія, яка опинилася посеред автошляху, викликала навколо себе неабиякий ажіотаж. І пішоходи, і водії намагалися безпечно перевести плазуна через дорогу.

Той момент, коли хвилюєшся за долю змії більше, ніж за свою, – коментують відео у дніпровських телеграм-каналах.

На відео, яке ширять в мережі, видно, що спочатку змію намагався перевести на інший бік вулиці велосипедист. Чоловік зупинився посеред дороги та нехтуючи власною безпекою, сигналізував водіям про те, що на асфальті лежить плазун.

Водії призупинялися та об’їжджали чоловіка. Велосипедист намагався змусити змію швидше повзти в безпечне місце, однак згодом здався та зійшов з траси.

Потім долею змії зацікавилися водії, які зупинилися посеред дороги, аби дати час плазуну доповзли до пішохідного тротуару.

Врешті-решт, один з автомобілістів знайшов рукавицю, за допомогою якої взяв змію та відніс у більш безпечне місце. Побачити як це було можна на відео.

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