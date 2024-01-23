Кінський острів, причал та черепахи: цікаві факти про косу на Перемозі у Дніпрі

Коса біля води на Перемозі – улюблене місце прогулянок мешканців житлового масиву Перемога. Прогулюючись біля води можна зустріти власників собак із вихованцями, любителів занять спортом на свіжому повітрі, тих, хто просто хоче поблукати біля води та рибалок.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку цікавих фактів про косу гребного каналу на житловому масиві Перемога.

Раніше на місці коси був острів. Назв у нього було кілька: Воронцовський, Становий. Сучасні дослідники вважають, що перша назва острова – Конський. Він був досить великим – довжина острова становила 4 км, а ширина – 2 км. Місцеві мешканці любили відпочивати на острові. Але у 1930-х роках його було затоплено водами ГЕС. У 1970-х роках при будівництві набережної та житлових масивів нинішня коса була штучно намита. Вважається, що вона проходить колишнім східним краєм Станового острова.

Навпроти острова було село Мандриківка. У 1970-х роках коса називалася Мандриківською, але згодом перша частина назви була забута.

Прогулюючись по косі можна зустріти болотяних черепах, ондатр, їжаків, качок і фазанів, а в заростях очеретів і кущів біля води іноді можна зустріти водяних вужів.

У 1980-х роках на косі навіть був причал, куди підходили не тільки човни рибалок, а й річкові трамвайчики, пароплави. Наразі він перебуває у напівзруйнованому стані. Його довжина – близько 10 метрів.

У воді неподалік берега на косі можна побачити залишки колісного пароплава. Коли судноплавство стало неприбутковим, корабель пришвартували майже до берега і про нього забули. Згодом його частково розібрали на металобрухт. У 2022 році під час осіннього обмілення можна було побачити, що залишилося від пароплава. Зниження рівня води «показало» купу брухту. До цього гуляючі по косі могли бачити більше кількох залізних штирів, що стирчали з води.

У 1970-х роках тут відкрили першу в країні воднолижну карусель для тренування спортсменів. Взимку вона перетворювалася на атракціон. Згодом вона припинила свою роботу. Від каруселі сьогодні залишилася лише одна вісь, вона стоїть у воді, і побачити її можна з берега коси.

На косі є обладнаний спортивний майданчик, а поряд з ним – дитячий, там встановлені тренажери та дитячі гірки з гойдалками, але також поряд з ними є ще один спортивний та дитячий майданчики, але зроблені вони вже руками місцевих ентузіастів. Поруч із звичайними тренажерами для занять спортом є саморобні штанги, турніки, обладнані альтанки, роздягальня, шалаші для дітей, альтанки з іграшками.

Незважаючи на те, що щоліта сюди приходять тисячі мешканців, щоб скупатися в річці та позасмагати, пляж на косі є неофіційним і купатися тут заборонено.

З висоти пташиного польоту коса нагадує український Герб.

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